Periodistas potosinos exigen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión

En el Día de la Libertad de Expresión, destacados periodistas potosinos exigieron en exclusiva al Sol de San Luis garantías para realizar su trabajo y respeto del gobierno a su labor diaria, ya que la censura, las agresiones y la denostación son situaciones que brotan desde el poder.

Emilia Monreal, periodista con amplia trayectoria en medios digitales e impresos, David Medrano, un narrador de historias, Manuel Vázquez con amplia experiencia en el ejercicio del oficio y Marcela Loyola siempre valiente, expusieron sus puntos de vista sobre la Libertad de Expresión, las problemáticas por las que pasa en estos tiempos y sus propuestas para que se mejore esa libertad

Emilia Monreal

La libertad de expresión es un derecho constitucional de cualquier ciudadano, como periodista ejercemos este derecho de informar con objetividad, veracidad y oportunidad, somos quienes lo hacemos valer y darle esa voz a la ciudadanía que

Lamentablemente, hoy con esta polarización en el país, que en lugar de sumar, se dedican a restar y dividir, se ha atentado contra el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, la prueba está en los diversos casos a nivel nacional contra periodistas y medios de comunicación que son censurados y víctimas de campañas dolosas.

El poder, es información, pero hoy por hoy la ciudadanía demanda transparencia y la verdad absoluta, por eso existen una serie de leyes que han permitido que haya más transparencia, pero los mismos servidores públicos trastocan y violentan estas leyes.

No es fácil ser periodista en estos tiempos, y se demanda un verdadero respeto al libre ejercicio del periodismo, empatía de los servidores públicos, mayor profesionalización y ante todo garantías para quienes nos dedicamos a esto.

Además de que los casos denunciados de abusos de autoridad y/o agresiones no queden solo en carpetas de investigación en el escritorio, sino que se resuelvan y se aplique la ley. La impunidad es el mal que nos lacera a todos.

David Medrano

Al igual que todo, ha tenido que adaptarse poco a poco, pero me parece que la Libertad de Expresión permanece intacta y deslumbrante, como una de las libertades más importantes que tienen las personas, y tan, tan íntimamente ligada con el desempeño del periodismo.

Aún sigo en lo personal, con la convicción de que no hay hombre más libre que un periodista.

Es cierto también, en ocasiones, muchas, es posible, esa libertad se despliega con irresponsabilidad, no puede ser así, es inconcebible, porque eso no ayuda en nada, por el contrario, construye falsos mundos, supercherías, con la amenaza funesta, se tome después como certezas, verdades, y no es así.

El mundo no puede construirse a partir de engaños, mucho menos de interpretaciones mezquinas de las cosas diarias.

Ahora, hoy la Libertad de Expresión, tiene muchos retos, para no decir problemáticas.

Uno desde luego que es el avance tecnológico, la irrupción de nuevas formas de hacer el diario periodismo. Pero no por eso puede hacerse a un lado, esa parte tan entrañable de una de las máximas libertades humanas.

Sin pisar las calles no te enteras de nada, la tecnología ha ayudado a acortar esas distancias, sí, pero la Libertad de Expresión debe pensarse, vivirse, estar ahí.

Con tristeza debo admitir que la inseguridad, en sus múltiples expresiones, es la forma ominosa de esa libertad, oculta en varios lados, amenazante.

Pero también siempre he creído se es más libre, ante la adversidad.

¿Hacia dónde se va?, a una libertad más reflexiva, creativa, una en la que haya una nueva concepción, muchas ocasiones la interpretación que se le da, es que está doblegada, sometida, y no es así. Al menos parten desde ahí, como si se pensase en derrota, con pesimismo.

No es así. La Libertad de Expresión es una construcción cotidiana, se le debe llevar con responsabilidad, en esa ruta, no es algo estático, determinado, no sería posible encasillarla de esa manera.

Mi convicción es que dentro de esa construcción constante, las verdades son más ciertas, mientras más se mantiene lo más próximo posible a ellas.

Manuel Vázquez

La libertad de expresión es fundamental en esta época que estamos atravesando, donde hay tanta diversidad de expresiones sobre cualquier tema. Con el paso de los años se ha ganado libertad de expresión, pero creo que hoy en día lo que falta es tolerancia a esa libertad. Se ha perdido, la gente no soporta que hay gente con diversas opiniones y busca que piensen igual que ellos..

¿Cuáles son las problemáticas por las que pasa en estos tiempos?

En los medios, la libertad de expresión también ha ganado espacios, pero a su vez, muchas personas la usan para denostar, descalificar o agredir, lo que perjudica a la liberta de expresión en sí misma. Yo creo que es la principal problemática, que ha sido mal utilizada.

Algunos funcionarios aún no comprenden que esa libertad de expresión incluye críticas sustentadas hacia ellos; cualquier nota periodística o columna que les haga ver una mala acción de gobierno, piensan que se les ataca e incluso, en estos tiempos buscan censurar o responden con ataques verbales o físicos hacia los periodistas que las hacen.

¿Qué propones para que se mejore esa libertad?

Que cuando realmente se haga un mal uso de esa Libertad, sin sustento y únicamente con el fin de difamar a la persona, sea funcionario o no, se apliquen medidas reparatorias del daño causado.

Marcela Loyola

Las leyes que protegen la libertad de expresión actualmente son muy deficientes, porque hay políticos que buscan cualquier cosa para incriminar a los reporteros. Además, por causa de la inseguridad, represalias o amenazas los periodistas a veces tienen que autocensurarse.

Una problemática muy marcada es la violencia en su discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamándonos prensa fifi cuando no le gusta una publicación, eso está promoviendo las agresiones contra los reporteros verbal y física, por eso han incrementado los asesinatos de periodistas y la impunidad en los mismos.

Otra muestra son las manifestaciones de feministas que para cubrirlas piden demasiadas cosas, notas a favor de su movimiento y registrarnos en su plataforma, y aún así durante las protestas nos hostigan, pero cuando nos necesitan ahora sí piden ayuda

¿Que propongo?, que se revisen las leyes actuales y se nos den garantías y respeto, así como nosotros respetamos y les damos voz a los políticos y movimientos que ellos también nos respeten y sean tolerantes cuando una nota no les gusta, nosotros no inventamos solo damos voz.