Periodismo, aliado en la estrategia educativa del país: SNTE

Estamos inmersos en un nuevo modelo educativo, en una nueva escuela mexicana y los maestros y maestras estamos contribuyendo a generar ciudadanos de bien, y ahí somos pares, magisterio y periodistas, porque ustedes hacen que lo que hacemos el conozca.

Lo anterior lo consideró así, el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación, SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, al sostener un encuentro con la prensa que el pasado 4 de enero, conmemoró el día del periodista.

Señaló que los de la pluma hacen que el trabajo cotidiano se ha conocido de manera práctica y crítica y por eso es importante la labor que ejercen ante la sociedad, porque promueven la democracia.

Reconoció la labor que cada uno de los periodistas realiza con su sello, estilo y que además ha tenido que revolucionarse para ser parte de los nuevos tiempos.

"Su labor intensa de horas de desvelos no se visualiza como quisiéramos, porque la nota no tuvo el espacio, el lugar, el momento y la sociedad a veces no sabe valorar y analizar su trabajo, por eso la sección 26 del SNTE se une a sus esfuerzos, y siempre seremos aliados de los periódicos, porque ustedes contribuyen también a la educación de nuestros niños y niñas y en las políticas de educación".

Sostuvo que el periodista es aliado para las estrategias educativas del país "su esencia es informar de manera crítica, abierta, con un alto sentido de la información, pero sobre todo con profesionalismo, por eso reiteramos que el sindicato es aliado de los profesionales de la comunicación".