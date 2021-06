Pequeños comercios tardarán lo que resta del año en recuperar su economía: Canacope

Aunque los sectores productivos han retomado ya sus actividades, con apego a los protocolos sanitarios establecidos por la COEPRIS y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto no ha sido suficiente para que los pequeños comercios tengan una recuperación económica.

Manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, lamentó que, a más de un año de que se adoptó la llamada “nueva normalidad”, las ventas permanecen “flojas” a pesar de que ya se reactivó hasta el sector educativo, por lo que, vislumbran que la reactivación todavía tardará todo lo que resta del año.

El empresario comentó que desafortunadamente los pequeños comercios aún siguen enfrentando un escenario muy complicado y todavía batallan para mantenerse a flote; en ese sentido, dijo que es incalculable el número de negocios que se han visto obligados a cerrar sus puertas por la falta de liquidez financiera.

“Son cientos de negocios que tuvieron que cerrar y que no han reportado todavía su baja definitiva ante la autoridad fiscal, muchas personas cerraron sus negocios y siguen sin poder recuperarse, no han reabierto sus comercios porque ya no pudieron sostenerlos abiertos”, expresó.

Finalmente Reyes Sías insistió que el regreso a clases presenciales será muy benéfico para los pequeños comerciantes, pues es uno de los impulsores más fuertes de los de la actividad comercial, principalmente para las papelerías, tiendas de uniformes e incluso para las tienditas de abarrotes.