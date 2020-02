Pena de muerte contra feminicidas levanta polémica entre diputados

La iniciativa del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados para aplicar la pena de muerte a feminicidas y homicidas de niñas y niños, generó reacciones diversas entre diputados de diferentes partidos políticos, que coincidieron en la necesidad de acabar con la impunidad para estos delitos.

La diputada de MORENA Alejandra Valdés dijo que está a favor porque quienes matan mujeres y niños son psicópatas que no se corrigen; la diputada del PRI Beatriz Benavente señaló que “lo ideal sería que mataran a estos animales que violan y asesinan a mujeres pero las leyes no lo permiten”; el panista Rubén Guajardo Barrera señaló que la “ley del ojo por ojo” no resuelve nada y el diputado Eugenio Govea de Movimiento Ciudadano consideró que es un gran riesgo con un sistema de justicia débil.

Alejandra Valdés Martínez señaló que “esto no va a cambiar hasta que la sociedad también cambie y vea que hay un castigo para los feminicidas; los psicópatas van a la cárcel y no se rehabilitan ni reintegran a la sociedad, por eso deberíamos pensar en un castigo como el que se propone de la pena de muerte; además, cometen el delito y van a prisión y todavía hay que alimentarlos, cuidarlos y por ello, es importante revisar lo que se propone”.

Beatriz Benavente dijo que “no es que esté a favor o en contra, entiendo el ánimo de los ciudadanos, pero no podemos dejarnos manejar por lo que nos indica el estómago, la bilis, sino atender lo que jurídicamente es posible y la pena de muerte no está instaurada en México, que tiene tratados internacionales sobre el tema y es mejor trabajar en la prevención y en la procuración de justicia e incluso incrementar años de pena”.

Eugenio Govea consideró que “se puede curar el paciente de cáncer… si se muere; pero no es la salida, lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen es el mayor desafío, para que, el que delinque sepa que se va a enfrentar con toda la fuerza del estado y va a pagar por el delito que cometió y purgar una condena por el hecho que cometió; a eso aspiramos los mexicanos a restablecer el orden y la paz en todo el territorio nacional”.

Rubén Guajardo dejó en claro que “en el PAN no estamos a favor de la pena de muerte bajo ninguna circunstancia, somos un partido humanista que respeta la dignidad de la persona humana y así se hará valer en el Senado, Cámara de Diputados y Congresos estatales; entendemos la desesperación y el entorno social de cómo se dan las cosas pero el ojo por ojo no resuelve el problema; tenemos un sistema de justicia que deja mucho qué desear y ahí radica el gran riesgo de esta propuesta”.