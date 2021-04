Pedroza Gaitán, se reunió Mujeres Empresarias

PEDROZA IMPLEMENTARÁ SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA MUJERES

*Se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), César Octavio Pedroza Gaitán, se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), ante las que prometió que implementará un sistema de financiamiento para mujeres emprendedoras.

Este sistema de financiamiento apoyará a mujeres que no son sujetas de crédito en instituciones bancarias, pero que requieren un impulso para sus micro negocios, a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), el cual también tendrá una perspectiva de género en el otorgamiento de créditos.

"A diferencia de lo que hacen otras visiones de gobierno en donde 'te doy porque no hagas nada', esa es la política que hoy estamos viviendo a nivel federal, 'te pago porque no hagas nada', pero al pagarte por no hacer nada te tengo cautivo y entonces eres parte de una masa clientelar, penosamente electoral, para sostener un sistema que no se puede si no es con tener con la mano en el pescuezo a la gente humilde que no tiene otra opción de vida", explicó.

Pedroza Gaitán destacó que las mujeres tienen características que las hacen muy competitivas en el rubro económico y prueba de ello; es que el 99 por ciento de los créditos que otorga el Sifide son las mujeres que pagan puntualmente, mientras que en varones este indicador es únicamente del 70 por ciento.

En la reunión, las mujeres empresarias encabezadas por su presidenta Fabiola Mejorada Hernández expusieron varios de los temas que deben ser tomados en cuenta para el próximo sexenio como mayor impulso a este sector, acceso a créditos y que realmente se les tome en cuenta, por lo que el candidato del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular afirmó que su gobierno tendrá una perspectiva de género transversal, por eso la iniciativa de ley de creación de la Secretaría de la Mujer, además del impulso de programas que han sido desaparecidos a nivel federal, como el de estancias infantiles.