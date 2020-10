Pediría SLP restitución de lo gastado por Covid-19 a la federación

El gasto para atender la contingencia por Covid-19 en San Luis Potosí, ha representado, desde marzo hasta ahora, una erogación del orden de los 540 millones de pesos.

Existe la confianza de que la Federación pueda restituir, de alguna forma, el gasto que Gobierno del Estado ha destinado hasta ahora a la atención de la epidemia de Covid-19.

Así lo consideró el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, quien adelantó que, con las condiciones actuales, “es prioritario que para el ejercicio fiscal 2021 se conceda atención especial al gasto de salud”.

El funcionario estatal destacó la importancia de continuar con una gestión eficiente de la crisis sanitaria, al tiempo de aclarar que “para el próximo año, no esperamos que haya un gasto de la misma magnitud”.

Explicó que la parte de mayor inversión fue la que correspondió a la reconversión hospitalaria la cual ya se llevó a cabo, también fue la adquisición de pruebas o equipo, que ya se tienen, sin embargo, necesitamos mantener la atención al gasto de salud, reiteró.

De igual manera aclaró que la restitución que esperan por parte de la federación no sería a través de la entrega o restitución de recursos líquidos, con los que pueda compensarse el gasto hecho por las finanzas públicas estatales, “lo que podría hacerse -y ya hay gestiones para ello-, es que a través de un acuerdo con el Instituto del Bienestar, pueda reconocerse una parte de la aportación solidaria que se tiene en convenio, no nos devuelven ese dinero, pero sí se podría reconocer lo que se ha gastado, y ya no hacer más aportaciones al INSABI, conforme a lo pactado con antelación”.

Finalmente, Pedroza Gaitán añadió que otro de los rubros que deberán estudiarse hacia 2021 corresponderá a la solicitud de recursos que ha hecho el organismo electoral, ante la cercanía del desarrollo de las campañas electorales y para atender esa obligación.