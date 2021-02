Pedir taxi por WhatsApp es más seguro para todos; reduce la movilidad

La gente ya le perdió el miedo al virus, pero casi todos los días diagnostican a un compañero con Covid-19: José Briones

En el tránsito de la pandemia por Covid-19 en la capital, taxistas mencionan sentirse temerosos pues ya son varios los casos de compañeros del volante que se han encontrado en las filas de contagio por este terrible virus. Es por eso que piden a la población el uso correcto del cubrebocas y seguir los lineamientos que indica la Secretaría de Salud, pues puntualizan además que muchos de los usuarios se niegan a seguir los protocolos de sanidad.

Temerosos y con cierto recelo, relatan que durante los dos primeros meses de este año 2021 el realizar su oficio les ha requerido tener que sobreponerse al miedo que les causa la presencia del Coronavirus, pues además señalan que el nivel de contagios vulneró la salud de muchos de sus compañeros.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“No hay día que no nos enteremos que algún amigo o compañero taxista haya sido diagnosticado con el virus, sea de manera temprana, grave o sin secuelas negativas en su organismo, siempre hay un contagiado. A veces los usuarios no entienden y se suben como si nada. Ya no les podemos decir algo porque hasta lo toman como una agresión porque piensan que les exigimos incorrecto”.

“El uso de cubrebocas es obligatorio, mantener las ventanas abiertas (para la ventilación) y el uso de gel antibacterial forma también parte de nuestra dinámica de cuidado. Pero la gente no entiende, vivimos con temor de ser los próximos que padecemos de esa terrible enfermedad”, comentó José Briones, taxista por más de 13 años en la capital.

Martín Báez | El Sol de San Luis

Es así que soportan la irresponsabilidad de algunas personas, con tal de sacar el gasto diario que les permita subsistir, pues su economía también tuvo un quiebre importante, pues dicen, “la gente ya perdió el miedo y ya no buscan carro para trasladarse”.

Al día, estos trabajadores del volante, suelen atender al menos 20 viajes durante cada turno y de estos menos de la mitad de los pasajeros atienden al pie de la letra las normativas de sanidad.

Martín Báez | El Sol de San Luis

“Es complejo pero se hace lo que se puede. Seguramente habrá también quién se queje de algunos compañeros que no atienden con seriedad los lineamientos, pero por otra parte existimos quienes tomamos nuestro trabajo con la responsabilidad que nos compete. El Covid-19 no es un juego, desde hace días estamos en una “meseta” de contagios, pero esto no quiere decir que no haya y que no aumenten día con día, hay que cuidarnos”, así lo expresó Antonio Medina, taxista que brinda la mayoría de sus servicios de transporte en la zona industrial.

En cuanto a los cuidados que deben mantener los taxistas para no peligrar su salud y la de sus usuarios, es el evitar viajes compartidos es decir, preferentemente sólo debe de viajar en el auto una persona, o en su caso, un máximo de dos, para poder poder mantener la sana distancia dentro del vehículo.

Martín Báez | El Sol de San Luis

De igual manera, al solicitar este servicio se recomienda siempre utilizar los asientos de atrás, para así evitar contacto directo y después de cada servicio utilizar aerosoles desinfectantes, así como mantener manijas, ventanillas y cinturones de seguridad en constante limpieza.

Para los pasajeros es necesario el uso obligatorio de cubrebocas, evitar salir si padece algún síntoma de enfermedad respiratoria, usar desinfectante de manos al entrar y salir de la unidad, como también tratar de evitar la manipulación de objetos como bolígrafos o celulares, hasta haber utilizado gel sanitizante al subir al taxi.

Entre los cambios en la oferta de este servicio de traslado, muchas centrales han modificado sus dinámicas y se han adentrado a la utilización de aplicaciones y grupos de whatsapp para poder estar al alcance y no perder la oportunidad de tener un “viaje” que les ayude a sustentar los gastos de la semana de las y los taxistas.

“Desde hace años ya acostumbrábamos algunos a dar nuestra tarjeta de presentación con nuestro número personal, para que ante alguna emergencia o servicio especial los pasajeros no batallen pidiendo taxi. Pero hoy día se ha vuelto una dinámica recurrente, contamos con grupos de whatsapp, facebook y algunas aplicaciones con las que nos apoyamos para brindar nuestro servicio. Esto también nos ayuda a cuidarnos, porque ya sabemos a dónde vamos, al pasajero se le avisa sobre los lineamientos de sanidad que tiene que seguir y sobre todo es trabajo seguro, no hay que estar moviéndonos de manera recurrente para “agarrar” pasaje”, comentaron.

Por último exhortaron a la población a cuidarse y tomar todas las medidas preventivas para evitar la propagación del contagio, para permitirles brindar un buen servicio en el que todos se vean beneficiados, “que recuerden que si se cuida uno mismo, nos cuidamos todos”.

