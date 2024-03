"Pecado social", tirar agua en Sábado de Gloria: Arzobispo de SLP

"Por amor a Dios y al prójimo" no desperdiciemos agua, exhortó el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien calificó como un "pecado social" el desperdicio del vital líquido en esta época de crisis.

De cara al Sábado de Gloria, en donde se ha forjado la tradición de arrojarse agua, Cavazos Arizpe invitó "a todas las personas a que no se nos haga fácil desperdiciar el agua, que no creamos que si tiramos un vaso, un botecito de agua, no pasa nada, porque ya estamos sufriendo las consecuencias de una falta de cuidado del agua, de respeto a la creación que Dios nos regaló como un bien para todos".

Exhortó a dejar de lado el escepticismo respecto a la crisis hídrica, pues destacó que esto ya es una realidad en todo México, el cambio climático ha generado esta problemática de manera general en todo el país.

Señaló que si bien la tradición de arrojarse agua el Sábado de Gloria deriva del regocijo por la resurrección de Jesús, no se trata de una tradición religiosa propiamente, "les invito a que utilicen otro tipo de festejo, pero no con agua, hay quienes tiran confeti, serpentinas, hay otras formas de festejar y sobre todo darnos un abrazo de Pascua, que nos sabemos partícipes de la vida de Jesús resucitado, pero por amor a Dios y al prójimo, por cuidado del agua, no aventemos agua".

Y es que calificó como un "pecado social" que haya personas que desperdician de esta manera el agua mientras hay familias que carecen de ella, "sería como un pecado la falta de respeto a la necesidad de agua de otros, es una tristeza y una ofensa que haya familias que no tienen agua, que tienen que usar agua sucia para lavar trastes, ropa, etcétera, que tienen que reciclarla, y otros tirando agua como si estuviéramos nadando".

Señaló que la Iglesia está en oración por la lluvia, "pero si Dios nos regala la lluvia" es necesario cuidar del agua, darle un uso correcto, reciclarla, revisar las tuberías para evitar fugas, no lavar con manguera los autos o la banqueta, "si ya hemos padecido desde el año pasado esta situación, no la hagamos más crítica".