PC revisa que Comercios cumplan con dictámenes y licencias sobre medidas de seguridad

El titular de la Dirección de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí, Daniel Alejandro Hernández Rojas, señaló que comercios del Centro Histórico cuentan con la expedición de Dictamen en Materia de Protección Civil (verificación de señalización salidas de emergencia y medidas de seguridad en bienes inmuebles).

Esto luego de lo acontecido en la tienda de ropa Vertiche, en dónde un joven empleado cayó de la azotea provocándole contusiones graves que le ocasionaron la muerte.

Explicó que en el caso de esta boutique, el negocio contaba con todos los permisos, sin embargo solo estos contemplaban el área comercial del local, más no la azotea de dónde cayó el joven.

"Emitimos una licencia sobre medidas de seguridad o un dictamen, una opinión para que cumplan, sus medidas de seguridad siempre y cuando sea en los metros cuadrados que están destinados para su actividad comercial. Sobre las medias de seguridad, solo es para lo que ampara los metros cuadrados que son para la actividad comercial, la azotea no estaba destinada, no sabemos si fue entre el particular o los patrones", dijo.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Referente a los demás comercios, Hernández Rojas comentó que es un proceso que tienen que realizar todos lo locales, a través de una solicitud realizada a la Dirección de Comercio Municipal, cuando se tramita el Permiso de Uso de Suelo y/o Factibilidad de Uso de Suelo.

"Nosotros dependemos para emitir, el visto bueno, de la Dirección de Comercio, recordemos que para iniciar el trámite, tienen que ir con ellos y derivado de esa solicitud ya los dirigen con nosotros y nosotros hacemos la inspección y hacemos el análisis del inmueble. Dependiendo cada caso se emite negativa o bien , que si cumplen con las medidas de seguridad".

Ante las posibles negativas que se han presentado, Hernández Rojas mencionó que existe un tiempo límite para que los comercios cumplan con este dictamen de seguridad, por lo que hasta el momento todos los locales del Centro Histórico están regularizados en esta área.

"Sí se han presentado negativas, pero la Ley les da un tiempo determinado a los usuarios para que puedan ellos estar en condiciones de volver a solicitarlo y volver a cumplir con lo que marca la normativa, hasta ahorita ninguna se rechazó".

En este sentido, el director de Protección Civil Municipal señaló que ellos, en cuanto el negocio cumple con estas condiciones , se vuelve a realizar una inspección y se el criterio que marca la normativa.

"Nosotros checamos lo que son las medidas de seguridad, nos apegamos a las normativas de la propia Secretaría del Trabajo en el tema de rutas de evacuación salidas de emergencia y programas internos, por ello invitamos a la población a que se acerquen a la Dirección de Comercio primeramente y a su vez luego con la Dirección de Protección Civil para que regularicen su situación y no se presente este tipo de incidencias".