Paso peatonal, listo en la carretera Matehuala

Ante las quejas expuestas acerca del mantenimiento de puentes o pasos subterráneos de la Zona Metropolitana, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,SCT, acudió a realizar mantenimiento estructural, únicamente en el que se ubica en Carretera a Matehuala, a las orillas de Soledad de Graciano Sánchez.

En palabras del jefe del área de comunicación de esta secretaría, el licenciado Fernando Esmeralda, comunicó en exclusiva para El Sol de San Luis, que “El puente subterráneo peatonal de carretera a Matehuala, a pesar de estar ubicado en una vía federal, su mantenimiento y seguridad corresponde al Municipio de Soledad, sin embargo, acudimos y se realizaron trabajos de mantenimiento por parte de la SCT en este caso”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Las acciones correctivas que se elaboraron en este puente subterráneo son las siguientes: trabajos de 180m2 de limpieza de la superficie del paso peatonal, 365.0 m² de pintura base agua color gris, 0.17m3 de concreto hidráulico para reparación de parapeto, 20.0 m tubo de acero de 51 mm de diámetro (2’’) nominal cedula 40, 11.60 de tubo de acero de 76 mm de diámetro (3’’) nominal cedula 40, 6 pilastras de acero dobles, 6 placas de acero para base de pilastras de 21x30x0.95, 24 pernos de 2.54x20 c/tuerca para sujeción, 18 m² de pintura amarilla en parapeto y pilastras.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Los trabajos de limpieza y conservaduría, son notorias, el espacio se encuentra ya, en excelentes condiciones, libre de fauna nociva y completamente transitable.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Para el caso del subterráneo ubicado en el Bulevar Río Españita y que su dirección comunica a la colonia El Paseo, su mantenimiento rutinario, seguridad y alumbrado corresponden al Municipio de la Capital, ya que éste no se encuentra en una vía federal, y al no serlo este espacio no es jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así lo indicó Fernando Esmeralda.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Con estas acciones se refleja el nivel de compromiso que tiene la SCT, por realizar su trabajo de conservaduría en puentes. Lamentablemente, los vecinos de la colonia El Paseo, tendrán que esperar, para que el puente subterráneo que se ubica intermedio a la Avenida Salvador Nava, sea atendido. Ninguna autoridad municipal ha manifestado algo al respecto.