Pasado proceso electoral, sin inconsistencias ni irregularidades: INE

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí aseguró que en este momento no está mal que diversos sectores de la población reconozcan abiertamente al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, por lo cual las reuniones y el acercamiento que está sosteniendo con esos sectores, empresarial, religioso, etc., no deben de ser mal vistas por nadie.

“Se le llama gobernador electo en este momento, se le entregó la constancia por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, vienen otros momentos respecto de las posibilidades que tienen los resultados, pero no me parece que en este momento estén haciendo mal, ya hay una constancia”.

De la misma forma el delegado del INE en el estado, Sergio Aispuro Cardenas, aseguró que durante el proceso electoral no existieron ni incongruencias, ni inconsistencias dentro del proceso electoral.

“Fueron bien hechos, mis siete consejos distritales, procesaron la elección y generaron los resueltos y no hay incongruencias, ni inconsistencias, para integrar las mesas de casilla y todo salió bien”.

Sobre las impugnaciones que existen al respecto dijo que ya se están procesando, pero eso no significa que el gobernador electo no pueda sostener actualmente reuniones con los diversos sectores de la población, y reafirmó que en este momento Ricardo Gallardo Cardona es el gobernador electo del estado de San Luis Potosí.

Ratificó que al momento no existe alguna irregularidad en el proceso y que será el 22 de julio cuando se den los resultados finales.

Por otra parte descartó que se haya incurrido en alguna irregularidad luego de que militantes de partidos políticos fungieran como funcionarios de casillas, en incluso remarcó que, “es una obligación ética, y es un derecho fundamental de los mexicanos y las mexicanas participar en política y afiliarse a partidos y eso no priva el derecho de ser funcionario de mesa directiva de casilla”.