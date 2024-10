Párrocos no deben celebrar “bodas otaku”: Arquidiócesis de SLP

Las personas que realizan el proceso para contraer matrimonio por la vía religiosa, deben identificarse claramente, por lo que no habría que casar a quienes acuden disfrazados, consideró el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales.

En León, Guanajuato se hizo “viral” una boda religiosa en la que los novios acudieron caracterizados como personajes de anime, lo que derivó en que el Arzobispo prohibiera a los sacerdotes llevar a cabo bodas religiosas en casos donde los novios acuden disfrazados o caracterizados.

Cuestionado al respecto, el Vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, dijo considerar que no había necesidad de que el obispo de León hiciera esta prohibición, pues consideró obvio, que los sacerdotes no deben proceder con la celebración de la misa si se encuentran ante un caso como el mencionado.

Manifestó que “quienes son cristianos católicos no necesitan hacer este tipo de disfraces, las personas que han vivido el proceso no tendrían que presentarse de esa manera”. Además mencionó que como sacerdote, “yo necesito una identificación clara de quién voy a casar, si viene disfrazado cómo voy a saber si es el nombre de la persona que está inscrita”.

Aunque negó que este tipo de vestimenta pueda considerarse como una burla a la ceremonia religiosa, insistió en que “no me cabe qué persona podría tomar una actitud como esa, las personas no tienen porqué acudir disfrazadas” y mencionó que en lo personal, si al salir a recibir a una pareja que se va a casar, los ve disfrazados, no celebraría la ceremonia religiosa.

En otro tema, Cruz Perales anunció que se ampliará dos semanas más la colecta económica que lleva a cabo la Iglesia Católica para apoyar a las personas que resultaron damnificadas por el huracán John en Guerrero.

Mencionó que hasta el momento se han recaudado 200 mil pesos a través de limosnas recibidas en las parroquias en efectivo, sin embargo no todas han entregado su donativo, por lo que exhortó a feligreses y personas de buena voluntad, a unirse a esta causa.