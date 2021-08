Paro técnico de GM no afecta beneficios de trabajadores ante Infonavit

Tras el anuncio que hizo General Motors, que extenderá por tres semanas más su paro técnico en la Planta de Ensamble de San Luis Potosí, por la escasez mundial de semiconductores, el delegado local del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Martín Dorantes Peña, aseguró que no se han afectado los beneficios que tienen los colaboradores con el instituto, pues la empresa no ha hecho ninguna solicitud de prórroga o apoyo.

Señaló que para el Infonavit, la planta de General Motors “no se encuentra en paro técnico”, porque en el instituto no han recibido ninguna petición conforme al procedimiento que se maneja ante éste, por lo tanto, no lo pueden considerar como un paro técnico, y están confiando que la empresa se encuentre asumiendo su responsabilidad con sus trabajadores, para que no se vean afectados en sus beneficios.

“No podemos llamarle paro técnico hacia nosotros, probablemente sea un paro técnico virtual conforme a las condiciones que manejen entre ellos, porque hasta donde tengo entendido no lo están manejando como un paro técnico real por las condiciones que el procedimiento reviste, y en el momento en que lleguen los chips pues los trabajadores se podrán reintegrar.

Explicó que, para que sea considerado como un paro técnico tendría que haber una reducción de salarios y prestaciones, cosa que no se ha tenido, y la empresa tendría que hacer un trámite completo que involucre tanto a las autoridades del Trabajo como al Infonavit, el IMSS y a otras instancias; “es un proceso completo que hasta el momento no se ha llevado a cabo”.

De igual forma, aclaró que en estos momentos no existen otras compañías que hayan realizado ese tipo de trámite por afectaciones en sus producciones, a causa de desabasto de semiconductores; si bien, el año pasado sí hubo varias empresas que hicieron estos trámites y fueron atendidas debidamente.

“El año pasado estuvimos recibiendo solicitudes en diferentes momentos, debido a la pandemia, esto conforme a si a la empresa le convenía o no”, añadió.

