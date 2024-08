Paro en el Poder Judicial de SLP; les deben hasta 2 años de prestaciones

Trabajadores del Poder Judicial de San Luis Potosí pertenecientes a diversos sindicatos, tomaron las instalaciones y se quejaron de las declaraciones de su presidente, Arturo Morales Silva, toda vez que no ha apoyado para la realización de los pagos pendientes que se tienen con la base laboral de ese poder. Salieron a protestar a las afueras de las oficinas de este poder, asegurando que no les pagan salarios y además no les están dando seguro médico.

Desde hace dos años, se viene registrando esta situación y argumentaron que tenían la promesa desde ese entonces que se regularía este problema; sin embargo, llevan desde el 2022 solicitando que se les paguen sus prestaciones salariales “se han retrasado a partir de esta administración pero en enero se tuvo que hacer otra vez otro paro de labores, porque nos debían una cantidad muy fuerte y bastantes cosas”.

La Secretaría de Finanzas hizo un acuerdo con la Presidenta Manuela García Cazares que se comprometía a dar mensualmente pagos para una nómina extraordinaria y asumir lo adeudado desde 2022, pero los quejosos que pusieron pancartas y cerraron este poder, comentan que aunque comenzaron a hacerse esos pagos por mes con algo de retraso, sin embargo, el pago correspondiente al 30 de junio y el 30 de julio no se ha efectuado y hasta ahora les dicen que no saben cuándo les pagarán lo pendiente.

Lamentaron este incumplimiento porque afirman que han sido muy afectados, llevan dos años en los mismo, “parece que estemos mendigando nuestros derechos, cuando no se deben de mendigar, es algo que deben de respetar las autoridades, es algo sagrado, no pagar a un trabajador su salario es un delito, entonces como dije nuevamente, se volvieron a retrasar. Te estoy hablando que es lo correspondiente a 2023, más sumándole 2024”.

Se inconformaron porque no tienen servicio médico “si es algo muy grave, porque nunca nos habían fallado en eso y ahorita, no es posible que uno tiene una emergencia y que no hay servicio, y entonces muchos no tenemos el dinero para pagarnos un médico afuera, una emergencia, vivimos muchos al día por nuestro trabajo al que valoramos y de verdad que nos da pena tomar estas medidas, pero pues no vemos este interés de cumplir”.

Al amenazar con este paro de labores, dijeron esperando que les den una respuesta y una solución a lo que están pidiendo “nada más que nos paguen lo que nos adeudan, nadie está pidiendo cosas que no son, solamente son cosas, deudas y les digo, o sea, realmente estamos siendo muy golpeados, hay muchas prestaciones que al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo se las dan en tiempo y forma y a nosotros no, por qué no lo sé, pero la verdad es que eso es inaceptable, no se vale, que nos traten así, cuando nosotros damos lo mejor que podemos este en nuestro trabajo, yo valoro mi trabajo quiero mi trabajo, quiero el Poder Judicial, pero no podemos permitir que nos dejen de pagar, lo necesitamos sencillamente. Si no, no estaríamos aquí”.

Lee más de El Sol de San Luis

Policiaca Noé Eusebio, detenido en SLP; quemó a su expareja con aceite y gasolina

Local Pirómano de San Juan de Guadalupe ahora tiene cómplice (video)