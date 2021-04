Parlamento Ciudadano pide razonar el voto

El presidente de la asociación Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, consideró que la población debe razonar su voto y no dejarse comprar por las prebendas que puedan ofrecer los diferentes candidatos en la etapa de campaña.

“Entramos en un momento decisivo de la contienda, donde los candidatos buscan atraer al mayor número de votantes a su favor y una de las prácticas que en muchas ocasiones recurren es a la entrega de prebendas”.

Hace poco fueron encontradas miles de despensas que iban presuntamente a ser utilizadas por algún partido político, lo que incluso motivó para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador demandara una investigación a fondo para conocer el origen y destino de las mismas.

La ciudadanía debe estar consciente de no vender su voto, pues puede ser costoso para la ciudadanía en términos del tipo de gobierno que pueda ganar.

“Como ciudadanos debemos exigir candidatos que se apeguen a la legalidad, pues una despensa o cualquier tipo de prebenda, no resarcirá un mal gobierno durante tres o seis años”.

El seis de junio, la ciudadanía debe acudir a votar sin condicionantes de ningún apoyo "demandamos que también los programas sociales no sean utilizados con fines electorales y el ciudadano tenga la seguridad de que no le serán retirados si no vota por determinado candidato”.