Para superar el Covid-19 no hay que temerle a las vacunas: Arzobispo de SLP

Para que de verdad podamos ir transitando a la “normalidad” y superando la enfermedad del Covid-19, es necesario que “no le tengamos miedo a las vacunas”; consideró el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien lamentó que después de dos años de pandemia, todavía hay personas que le tienen un gran prejuicio a las vacunas, a pesar de que se ha comprobado que éstas han ayudado a disminuir los casos graves y las defunciones por coronavirus.

Manifestó que, a pesar de todos los estragos que ha dejado el Covid-19 en nuestras vidas, todavía hay personas “que se dicen sanas y que no han necesitado de vacunarse”; no obstante, apuntó, no se deben descuidar las recomendaciones que se han hecho desde el sector salud, pues éstas con clave importante para pasar a esta etapa de “nueva normalidad”.

“Al parecer poco a poco va a ir disminuyendo el Covid-19, pero tenemos que habituarnos a las nuevas condiciones que se darán, justo después de dos años de pandemia y de mirar los estragos que ésta ha dejado, no sólo viendo la muerte, sino también los problemas psicológicos que ha causado en muchas personas. Pero, la condición principal para que podamos salir adelante es que en verdad no le tengamos miedo a las vacunas, aunque ese es otro problema que yo alcanzo a mirar en la sociedad”, expresó.

Monseñor Cabrero, reiteró que tienen la esperanza de que este año finalmente se pueda dar por terminada la pandemia, por lo que, nuevamente invitó a los potosinos que aún no se han vacunado a que acudan a las jornadas que está llevando a cabo el sector salud, pues, opinó que si todavía se tienen varios altibajos es, como los mismos médicos lo han dicho, porque todavía hay muchas personas que no se han vacunado.