Para las mujeres, es mayor la carga de trabajo: INEGI

Las mujeres en México y en San Luis Potosí, tienen una mayor carga de trabajo, incluso con una jornada doble debido a que realizan trabajo remunerado para el mercado y no remunerado en el hogar, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2019.

La ENUT realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ilustra el reparto desigual de las cargas de trabajo, por lo que representa un apoyo para los estudios con perspectiva de género.

Esta encuesta incluye el tiempo dedicado al trabajo para el mercado, producción de bienes para uso exclusivo del hogar, y el trabajo no remunerado de los hogares; el promedio de horas semanales que trabajó la población de 12 años y más en el país, fue de 56.6 horas. Por género, el promedio para las mujeres fue de 59.5 horas y para los hombres de 53.3, en San Luis Potosí fue de 59.7 en mujeres y 52.4 en hombres.

El promedio de horas semanales que las mujeres dedicaron al trabajo no remunerado en el hogar fue de 39.7 horas, y para los hombres de 15.2 horas a nivel nacional; mientras que en San Luis Potosí, en las mujeres fue de 40.5 y en los hombres de 15. Este rubro comprende el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, el trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar, el trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares, y trabajo voluntario.

Esto refleja que a pesar de que se ha incrementado la participación del hombre en las tareas del hogar, le dedican menos de la mitad del tiempo que dedican las mujeres, además de que pese a su jornada completa de trabajo para el mercado, para ellas no existe una reducción importante de las horas de trabajo no remunerado, siendo de 25.7 horas a la semana en el trabajo doméstico para el propio hogar, contra 11.0 horas de los hombres, ambos bajo la misma condición de trabajar 40 o más horas para el mercado.

La ENUT también considera el promedio de horas semanales que la población de 12 a 24 años dedicó a actividades de estudio, que a nivel nacional fue de 43.9 horas, en las mujeres el promedio fue de 44.7, y en los hombres de 43; en San Luis Potosí el promedio fue de 42.3, por género, en las mujeres fue de 43.5 y en los hombres 41.1

El promedio de horas a la semana que la población de 12 años y más dedicó a actividades de convivencia familiar y social fue de 8.1 horas, 8.6 por parte de las mujeres y 7.6 los hombres; en San Luis Potosí, las mujeres dedicaron un promedio de 8.6 horas a la convivencia social y familiar, mientras que los hombres dedicaron un promedio de 7.4 horas semanales a este tipo de actividades.

