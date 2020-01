Para este 2020, recomienda Condusef 12 propósitos financieros

Los propósitos de Año Nuevo son una de las tradiciones más importantes que se realizan en estas fechas, ya que representa una oportunidad para fijar nuevas metas u objetivos para el año que recién entra.

Cuidar las finanzas siempre será un aspecto importante para cualquier persona, a fin de evitar grandes deudas que puedan perjudicar las finanzas personales; por ello la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda seguir estos propósitos para cuidar de una mejor manera los gastos que se puedan tener en este año.

“12 propósitos financieros para este 2020”:

1. Crear un presupuesto mensual, para así tener un mejor control de nuestro dinero.

2. Disminuir las deudas, es recomendable liberarse y pagar aquellas que son más grandes, o aquellas que nos generen más intereses.

3. Armar un fondo de imprevistos, esto puede apoyar cuando se susciten problemas o emergencias que no se tenían contempladas.

4. Comprar sólo lo necesario y no todo lo que nos guste.

5. Comparar precios en diversas tiendas, y encontrar oportunidades de ahorro.

6. Reducir el consumo de comida chatarra, además de cuidar nuestra salud también ayudamos a nuestra economía.

7. Invertir en el Afore, no hay que dejar a la deriva nuestro futuro financiero, hay que recordar que se pueden hacer aportaciones en diferentes establecimientos.

8. Cancelar las tarjetas de crédito que ya no se utilicen, una sola es más que suficiente.

9. Ahorrar en cada quincena una cantidad fija de dinero, no importa la cantidad, lo importante es que sea fija.

10. Disminuir el uso del transporte privado, puesto que puede salir muy caro.

11. Buscar otras opciones de diversión. Se puede optar por aquellas que no impliquen gastar demasiado, por ejemplo: visitar un museo, hacer cine en casa, juegos de mesa, etc.

12. No estresarse por el dinero, que tu vida no gire alrededor de él. Disfruta lo que tienes y busca crecer poco a poco.