Panteón forense no está en los planes de la FGESLP

La Fiscalía General del Estado no tiene como proyecto la creación de un centro de resguardo forense que sea destinado al almacenamiento, protección y trazabilidad de cadáveres y restos de personas no identificadas o no reclamadas, lo que se hace es resguardar los cadáveres y darles sepultura después de tomar toda la información que los identifique para una posterior confrontación de datos con posibles familiares.

Así lo comento la Fiscal del Estado, María Manuela García Cazares quien destacó que desconoce si existe algún plano proyecto de esa naturaleza, y se da continuidad al protocolo establecido para el conocimiento, trato, resguardo y destino de los cadáveres en calidad de desconocidos o no identificados.

El protocolo contempla entre otras cosas, la toma de muestras, huellas dactilares y otros que faciliten un posterior cotejo con muestras de familiares de personas que busquen a algún familiar en calidad de no localizados o desaparecidos.

Sin detallar en el número de cadáveres en resguardo o sepultados en las fosas comunes con que cuenta la fiscalía en algunos cementerios en la capital y en municipios como Ciudad Valles y Matehuala, la fiscal reiteró que en lo que tiene al frente de la dependencia no ha conocido de algún proyecto para la creación del centro de resguardo forense.