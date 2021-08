Pandemia no está aún bajo control: FNRRR

El regreso a clases presenciales implica poner en riesgo a niños así como la población en general, advierte la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, FNERRR, que tras la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública, SEP, de retomar actividades en las aulas el próximo 30 de agosto, calificó dicha decisión como irresponsable pues la pandemia por Covid-19 no está bajo control.

Isaías Chanona Hernandez, dirigente nacional del movimiento estudiantil, dio a conocer que de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal, casi 700 menores han perdido la vida, hay más de 60 mil contagios en niños y adolescentes, se han hospitalizado a 8 mil 491 y durante el pico de la tercera oleada se triplicaron los casos de menores con complicaciones de Covid.

Para esta organización estudiantil, el regreso a clases, no debe justificarse bajo la premisa de que los niños tienen afectaciones socioemocionales y se debe recordar que son un sector de los más vulnerables.

Para denunciar la irresponsabilidad del presidente de la república, los integrantes de la FNERRR, dieron a conocer que este próximo 26 de agosto iniciarán una cadena humana en las principales plazas del país porque a su consideración no hay necesidad de poner en peligro, la vida de los niños, pues no existe garantía alguna de que no se contagien en este próximo retorno.

Adicionalmente denunciaron que sólo un 40 por ciento de las escuelas en el país, cuenta con baños con condiciones para proveer de higiene a los alumnos, sólo un 62 por ciento de los planteles tienen agua todos los días de la semana, el 19 por ciento carece de inodoros suficientes para los estudiantes y el 58 por ciento no tiene agua potable.