Pandemia en punto álgido; crece demanda de servicio en el IMSS por Covid-19

Tras el incremento de contagios por Covid-19 en la entidad potosina, clínicas del IMSS presentan irregularidades en la atención a pacientes en sus áreas de citas especializadas, así como en su atención en la sala de urgencias "no covid", según refieren derechohabientes.

Y es que en un recorrido realizado por El Sol de San Luis, se pudo constatar las largas filas y el trato en ocasiones hostil hacia los pacientes; también fue notorio el cero control y ausencia de filtros sanitarios en estos nosocomios.

"Es difícil venir en estos momentos donde la pandemia está en un punto álgido. Yo vengo por una urgencia, pues mi hijo tiene síndrome nefrótico y no se ha sentido bien las últimas semanas. De por sí ya sabemos que el trato en el IMSS es un poco deficiente, ahora con el incremento de contagios por Covid-19 muchísimo más".

"Además los filtros sanitarios dejaron de ser severos, la gente no usa bien el cubrebocas estando en la clínica, y el área de urgencias covid está a unos pasos de donde se atienden a pacientes con otros padecimientos", refirió la señora María de Jesús Castro, quien esperaba a las afueras de la clínica IMSS de zapata, a que su hijo fuera atendido.

Por otro lado las citas se han convertido en un calvario para los derechohabientes ya que la mayoría se agenda vía digital y al momento de ir con su médico al consultorio, los turnos no se respetan y la sana distancia no existe al momento de ir por los medicamentos.

"Es de terror la atención, eso no es nada nuevo. Lo imperdonable es que sabiendo la existencia del coronavirus no exijan que los derechohabientes atiendan la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y no existan filtros sanitarios en las entradas".

"Como puede ver, al entrar a las clínicas hay una recepción improvisada que ni ge antibacteriall, ni alcohol y mucho menos un termómetro tienen a la mano, es una barbaridad".

"Y ni qué decir de la desorganización en las áreas especializadas, los doctores no están, los trámites para citas y laboratorios son un caos y nos traen de aquí para allá", así lo manifestó la señora Rosario Gámez , de 57 años, maestra jubilada.

Y en efecto, al acudir a la unidad de medicina familiar IMSS No. 47, personal médico autorizado, comentó que por la situación que se atraviesa mundialmente debido a la pandemia, IMSS facilita al derechohabiente la posibilidad de agendar, consultar y cancelar sus citas médicas a través de Internet.

Situación que complica la atención a toda aquella persona que no cuenta con internet o bien con las nociones digitales para poder agendar su cita.

Sin embargo, también refirieron que a pesar de la presencia del Covid-19 los servicios médicos no se detuvieron, y que durante un largo periodo (desde que inició la pandemia) han tratado de retomar las consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías, entre otros servicios médicos. No obstante, muchos pacientes no han tenido la suerte siquiera de ver un médico especialista.

Como lo es para el señor Humberto Manzano Hernán, de 62 años y quien sufre enfermedad coronaria, y quien después de haberle realizado un diagnóstico por imágenes y exámenes de laboratorio - a principios del año 2020-, hoy se encuentra solicitando por enésima ocasión una cita con un Cardiólogo que le dé seguimiento y un tratamiento adecuado para su enfermedad.

"Llevo más de un año sacando cita y nomás no me resuelven. Siempre se justifican con la situación de la presencia del covid, y lo entiendo, pero me urge ver un médico. Aunado a eso, cuando visito a mi médico familiar sólo me receta lo básico y cuando me da pase para ver al médico especialista es ahí cuando el proceso se vuelve fastidioso".

"Voy y vengo a la Clínica 50 del IMSS, y no me atienden. Tengo que venir y me dicen que la atención médica especializada será de Consulta Externa, pero no me dicen cómo es ese proceso, es más ni a que clínica acudir".

En los módulos de atención refirieron que saben que la presencia del Covid 19, complicó aún más la atención al derechohabiente, pero que están trabajando para acercarse más al ciudadano y brindarle la atención que necesitan.

Pero, con los altos índices de contagio el sistema de atención ha disminuido poco a poco, sin dejar a un lado a los pacientes que necesiten de los servicios médico de cirugía general, oncología y ginecología, donde su prioridad son los pacientes que necesiten de consultas de medicina de alta especialidad, situación que para nada se acerca a la realidad que se vive en sus pasillos y salas de espera, donde los pacientes no paran de referir quejas acerca de la inhumana atención que reciben.

Ciertamente para los derechohabientes esta crisis pandémica ha significado una batalla más a enfrentar (en medio de una pandemia) a sabiendas de las precariedades e irregularidades que el sistema de salud pública del IMSS implica, sin citas, sin médicos, sin medicinas y una larga espera para que sus padecimientos sean atendidos.

