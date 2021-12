Pandemia afecta la forma en que nos relacionamos: COP UVM

No poder verse, peleas y escasa comunicación, entre las principales causas de rupturas de pareja en la crisis sanitaria

El 62% considera que las Apps para conocer personas en estos meses de confinamiento resultaron útiles

El 80% aprovechará las fiestas de inicio de un nuevo año, para pedir por el fin de la pandemia

Nunca imaginamos que con la aparición del virus SARS-CoV-2 tendríamos que recluirnos, alejarnos de nuestros seres queridos y limitar las muestras de afecto de forma física. En la encuesta “Relaciones post COVID-19, ¿cómo son nuestras relaciones afectivas con la familia y pareja después de la pandemia? realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, 77% considera probable que ante la situación sanitaria, las personas presentarán problemas para relacionarse afectivamente, siendo los jóvenes (28%) y niños (27%) los grupos que mayor afectación tendrán.

También, a raíz del contexto experimentado, 37% ahora expresa mucho más su cariño a sus seres queridos; 39% sigue externando mucho su afecto, tal como lo hacía antes de la pandemia pero 9% lo expresa menos. 31% siente que ahora recibe más muestras de cariño y 7% considera que le externan menos muestras de afecto.

Pareja y pandemia

La pandemia obligó a muchas parejas a permanecer en casa todo el tiempo. En términos generales, 44% piensa que esta situación mundial afectó para mal las relaciones de pareja, 31% opina que las alteró para bien y 25% cree que no hubo cambio.

11% terminó en este periodo una relación; 6% aún en el contexto adverso, inició un nuevo romance y 62% mantiene la misma relación de pareja que tenía antes de la crisis sanitaria.

Casi dos años han transcurrido y, de las personas que han continuado con su pareja, 53% afirma que su relación se conservó bien, 26% considera que la pandemia alteró para bien su relación; no obstante 3% indica que se mantuvo igual de mal y 15% considera la impactó negativamente. En cuanto a la intimidad con la pareja estuvo igual de bien para 56%, la pandemia alteró para bien a 21%; alteró para mal a 15% y 4% indicó que fue igual de mala y 4% prefirió no responder.Tres cuartas partes piensa que la pandemia los unió, a 17% los distanció y 8% prefirió no responder.

De aquellos que terminaron su relación, señalan como factores: impedimento para verse (35%), peleas (21%), poca o nula comunicación (15%), 9% siente que se veían mucho, 8% por enfermedad, entre otros. Posterior a la ruptura, 37% intentó relacionarse con alguien más.

Buscar pareja en tiempos de pandemia

¿Qué tanto ha cambiado la forma en que nos relacionamos a raíz de la pandemia? ¿nos habríamos imaginado que un registro de vacunación ahora fuese un requisito estimado para algunas personas en busca de pareja? 54% considera que de entablar una relación, sería muy importante que la persona de interés esté vacunada; para 32% sería importante, 9% poco y 5% nada. Se suma a este tema saber si ha enfermado de COVID-19, ello es importante para 81%, (50% muy relevante,31% importante) 13% poco y 6% nada.

Si las apps para conocer personas y establecer una relación ya eran populares entre la pobación, en los meses de encierro pudieron ser una alternativa para redefinir la forma en que nos vinculamos. 62% piensa que las apps en esta época de pandemia fueron muy útiles y útiles, 25% poco y 13% nada útiles; 45% tiene una buena opinión (10% muy favorable, 35% favorable); poco favorable 37% y nada favorable 18%. Pese a ser consideradas útiles y tener una buena opinión de ellas, solo 22% piensa que son confiables, lo son poco para 50% y nada en 28% de los casos.

De buscar un romance por internet, 38% considera que las personas serían muy cautelosas, 32% lo sería algo, 21% poco y 9% nada. Adicionalmente, 76% piensa que para conocer personas en busca de una nueva relación sería cauteloso con el tema de medidas sanitarias; mismo porcentaje lo será para involucrarse en una relación.

Menos cautela hay para demostrar afecto con los seres cercanos, por ejemplo con la pareja, 58% afirma que las pesonas serán cuidadosas y 52% tendrá miramientos con los seres queridos para demostrar sus afectos, 29% poco cauteloso y 19% nada.

Hacia las fiestas de fin de año

La festividades de diciembre convocan a la familia y amistades para celebrar.

En estas fiestas, 67% se identifica con la frase tengo ganas de celebrar y, 66% con tengo ganas de convivir con amigos. En la encuesta podemos notar que, a casi 2 años de la crisis sanitaria que enfrentamos, es evidente el ánimo de las personas por reunirse, por demostrar nuestro afecto con besos y abrazos a nuestros seres queridos (83%). Porcentaje similar también siente que estas fiestas son una gran oportunidad para fortalecer las relaciones afectivas con los seres queridos; un buen momento para reflexionar sobre la relación con sus seres queridos (79%) y externar, como es habitual, buenos deseos, en particular 83% pedirá por el fin de la pandemia.

Hacia el nuevo año

En la recta final del año, 65% se siente optimista de retomar las actividades como solía hacer antes de la aparición de la COVID-19; pero el pensar que la pandemia esté controlada, divide a la población: 51% está optimsta en que así es, pero 49% no está tan convencido de que así esté sucediendo.

En cuanto a que la situación económica del país estará mejor, 52% externa optimismo ante un 48% que no. 68% también espera que la situación económica en su hogar mejore, sin embargo, hay altos porcentajes de personas que no están esperanzados a una disminución del precio del gas (65%) ni de la luz (61%).

Metodología: Encuesta realizada entre del 25 de noviembre al 14 de diciembre de 2021 a 680 personas integrantes de un panel online diseñado por el COP UVM. La conformación del panel se diseñó tomando en cuenta las características sociodemográficas de la población mexicana como edad, sexo, NSE, entidad y ocupación.