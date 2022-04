Pan blanco de marca registra dos aumentos de precio en el año: Canacope

En lo que va de este 2022, el pan blanco de marca ha registrado por lo menos dos aumentos en su precio; si bien, estos apenas han sido de uno o dos pesos en cada ocasión, sin embargo, es común que este tipo de producto suba de manera constante a lo largo de un año.

Informó lo anterior el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien dijo que, es muy lamentable que el Gobierno Federal permita que las marcas de empresas grandes abusen de los incrementos en sus precios, pues éstas ajustan cada que quieren sus costos, mientras que las panaderías locales tienen buscar la manera de asumir por sí mismas las alzas a los insumos y sin subir precios.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“La verdad no es justo que ninguna autoridad volteé a ver esta situación y les pongan un alto, porque están dando precios muy altos, mientras que las panaderías sí tienen un margen y tienen un límite en el costo que deben dar. No ha habido quien les ponga un freno a las grandes empresas de pan, y si ya van dos aumentos en lo que va del año, no me quiero imaginar cuántas veces más subirán en lo que resta”, expresó.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por otro lado, comentó que también los refrescos, botanas y galletas que son de marcas grandes también aumentaron uno o dos pesos a principios de este año, sin embargo, reconoció que en estos productos los aumentos no son tan constantes como en el pan blanco, aunque sí hay una marca importante de galletas que en ocasiones abusa de los incrementos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

En el caso de los refrescos, explicó, no todas las presentaciones suben sus costos, por ejemplo, hay veces en las que sólo sube el refresco de 600 mililitros de todas las marcas y sabores, y otras ocasiones en las que incrementa el precio del refresco de 1 litro o 2 litros.

