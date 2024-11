Página web de la CEDH sufrió una falla técnica

La página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) estuvo desconectada o inhabilitada durante el fin de semana pasado, aunque en estas últimas horas entró en funcionamiento, informó el secretario ejecutivo de la Comisión, Miguel Ángel Carvajal Martínez.

Expuso: “desafortunadamente, el fin de semana empezamos a detectar fallas, pero ya se está trabajando en ello, inmediatamente que se tuvo conocimiento, se le notificó a la ingeniera de esta situación, y ya se está restableciendo", afirmó este lunes.

Dejó en claro que tras dichas fallas no se perderá ninguna información, “no hay ningún hackeo hasta donde me explicaron, y en cualquier momento ya la podremos tener operativa en todas las secciones que la conforman, con toda la información, todas sus pestañas, todo lo que ahí está establecido, no habrá ningún problema”.

Señaló que uno de los objetivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es seguir cumpliendo con la transparencia, que no haya ninguna duda, “por eso es que siempre estamos al pendiente de ello, y cuando nos lo hacen saber, o cuando no pudiéramos detectar nosotros mismos, siempre tenemos línea directa, y es todos los días”.

Recientemente, una consejera señaló que “causalmente cuando tenía la obligación la CEDH de subir información sobre determinadas actas de consejo, ocurrió la ‘caída’ de la página”.

Al intentar entrar a la dirección www.derechoshumanosslp.org se proyectaba un mensaje en inglés que explica el tipo de error – 403 Forbidden – que se explica como un error que arroja el servidor provocado por unas petición del navegador del usuario que es considerada errónea, y tiene como efecto prohibir a un visitante acceder a la página que está intentando abrir. Aunque a veces también dicho error puede estar en el servidor.