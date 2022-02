Padres denuncian al IMSS por la desaparición de su bebé

Los brazos que durante meses esperaron cargar a Victoria Elizabeth, hoy sólo llevan la imagen de un ultrasonido y un par de rosas, la pequeña no se encuentra con la familia, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no les entregan el cuerpo de la bebé.

El pasado jueves 17 de febrero, Kenia Alejandra comenzó a sentirse mal en su trabajo, con 22 semanas de gestación los dolores la hicieron acudir con el ginecólogo particular con el que se atendía a la par de las revisiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el médico le alertó que se adelantaría el parto, así que fue a internarse al IMSS, al Hospital General de Zona ubicado en Zapata.

Ingresó alrededor de las 6 de la tarde, la tuvieron en una camilla y le preguntaron qué tan fuertes eran los dolores, después le pusieron una inyección que hizo más fuertes las contracciones, aún así la dejaron sola, "prácticamente yo a mi hija la tuve sola, me alivié y al momento que sentí que salió yo la tomé, estiré mi mano y la agarré, después de eso empecé a gritar que mi hija ya había nacido, al principio no me hicieron caso, cuando volví a gritar todos salieron corriendo y me llevaron al área de expulsión y ya ahí continuaron con el proceso de cortar el cordón".

En ese momento le informaron que le pondrían otra inyección para después hacerle limpieza, y aunque no querían permitirle ver a su bebé, hubo una mujer que le acercó a la niña envuelta en una cobija azul, "la abracé, la vi, ella abrió su boquita y respiró dos veces, aproveché para saber cómo era, estaba completa, tenía sus piecitos, sus manitas, su cabello, la quise aprovechar bastante porque ellos desde un inicio me dijeron que ya no tenía esperanzas mi niña, que estaba muy chiquita y no se podía lograr".

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Después le retiraron a la bebé y la entregó junto con una imagen de la virgen de Guadalupe, señala que todavía alcanzó a voltear a verla una vez más y observó que se movía, "les dije que mi niña tenía frío pero no me hicieron caso", después la anestesia hizo efecto y ya no supo más hasta que despertó en el área de recuperación.

SIN INFORMACIÓN

Juan Gerardo acudió con su esposa al IMSS, ingresó con ella pero después de hacerlo firmar una responsiva y entregarle las pertenencias de ella, le pidieron que saliera del hospital, después de eso ya no volvió a tener noticias de su esposa hasta el viernes a las 11 de la mañana.

Señala que a las 8 de la noche dan información de los pacientes a los familiares, pero el jueves a él sólo le dijeron que no tenían informes de su esposa, volvió a insistir más tarde y la respuesta fue la misma; hasta que lo vieron molesto a él y a su suegra, fue cuando les pidieron que volvieran a formarse para esperar información a las 11 de la mañana del viernes.

Ahí le informaron de la defunción de su bebé, lo cual de acuerdo al certificado, habría ocurrido a las 8:40pm del jueves; una vez más le negaron la posibilidad de ver a su esposa, le cuestionaron qué haría con el cuerpo de su bebé, pero él respondió que era algo que tenía que decidir con Kenia.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Tuvo que venir nuevamente el enojo de él y su suegra, para que finalmente le permitieran ingresar a verla, entonces acordaron que se llevarían el cuerpo de la niña para cremarlo, incluso a Kenia ya le habían preguntado qué haría y les dijo que se la llevaría; así que Gerardo acudió a una funeraria para solicitar el servicio y realizar los trámites en tanto daban de alta a su esposa.

¿DÓNDE ESTÁ?

En compañía de trabajadores de la funeraria, Gerardo acudió al IMSS para solicitar que le entregaran el cuerpo de la bebé, con el acta de defunción lo enviaron a recoger el cuerpo, el encargado abrió un refrigerador y había un infante, pero estaba envuelto en una cobija blanca y no correspondía a la descripción del documento, así que buscó en otro refrigerador... tampoco estaba ahí, abrió uno más con partes humanas amputadas, pero no estaba el cuerpo de la niña, otro más y nada.

Después de la búsqueda infructuosa, el encargado le dijo que quizá el cuerpo de la bebé seguía en el área de Recuperación, Gerardo fue y preguntó, pero sólo le dijeron que la estaban buscando, entonces recibió la sugerencia de reportar el hecho y llamó al 911, salió a informarle a sus familiares lo que pasaba, volvió a ingresar al hospital y llegó un oficial que recogió su testimonio y el de quien aparentemente es el coordinador del hospital; éste sólo refirió que quizá una funeraria se había llevado el cuerpo de la bebé, o quizá había sido enviado a la fosa común, sólo suposiciones, así que el oficial le pidió a Gerardo que acudiera a la Fiscalía para presentar su declaración formal.

Antes de retirarse, un representante jurídico del IMSS le advirtió que si seguía por la vía legal el proceso sería tardado, lo cual Gerardo toma como una amenaza, sin embargo decidió seguir adelante.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Desde entonces sigue sin aparecer el cuerpo de la bebé, el sábado realizaron una velación simbólica y este domingo ofrecieron una misa. La joven pareja se encuentra en la incertidumbre de dónde está su pequeña Victoria Elizabeth, si en verdad falleció o si acaso está viva.

Entre lágrimas Kenia pide "que me la den, quiero que me la regresen para tenerla conmigo por favor, principalmente eso, y que por favor no haya más casos como este".

Ambos padres señalan que quizá hay más casos que no han sido dados a conocer a la opinión pública, por lo que piden a las autoridades atender esta situación y evitar que se repita.

LO QUE DICE EL IMSS

Por la noche de este domingo el Órgano de Operación Administrativa Desconcertada (OOAD) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Luis Potosí aseguró que en la intervención médica se obtuvo un producto con muerte fetal de sexo femenino y el cuerpo fue enviado a la fosa común, por lo que el área jurídica realizará las diligencias correspondientes para solicitar a la autoridad judicial la exhumación del cuerpo para ser entregado a los padres.

Así mismo, informó que lleva a cabo la investigación correspondiente para esclarecer los hechos que derivaron en el traslado del cuerpo a la fosa común y deslindar responsabilidades laborales y administrativas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Agregó que el OOAD "brinda atención oportuna y transparente a los requerimientos que al efecto realiza la autoridad ministerial para el esclarecimiento de los hechos, así como para la entrega del cuerpo a los padres".

El OOAD en San Luis Potosí manifiestó su solidaridad y apoyo a los padres derechohabientes afectados, y reiteró su compromiso de efectuar la investigación correspondiente para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan.