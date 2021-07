Padres de menor desaparecida piden más difusión de Alerta Amber

La menor Christian Nathaly Simón Calzada, cumplió una semana de desaparecida, hoy sus padres, Elvis Simón Jiménez y Jazmín Calzada, piden ayuda para localizarla, afirmaron que su hija fue contactada y engañada por desconocidos a través de las redes sociales y temen que pueda convertirse en víctima de la trata de personas.

Con apenas 17 años de edad fue vista por última vez el 12 de julio del 2021 por su familia en el Fraccionamiento Huerta Del Ángel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez –ella es originaria de Oaxaca-, hace dos meses llegó con su familia a la zona metropolitana para presentar el examen de admisión a una institución de educación superior.

“Estoy inmerso en la angustia y desesperación, toda vez que el día de hoy se están cumpliendo 8 días de la desaparición de mi hija. A los padres que me están viendo les pido que se me vena reflejos y cuiden a sus hijos en las diferentes redes sociales, y les pido que me ayuden a difundir de forma masiva la búsqueda de mi hija porque creo firmemente que alguien la tiene que ver y nos pueden dar información”, señaló Elvis Simón, padre de la menor.

Pidió a quien o quienes tienen a su hija Christian que se toquen el corazón y la dejen que regrese con su familia porque hay una hermana, una madre, un padre, abuelos que están sufriendo por su ausencia.

Narró que la menor no salía a la calle debido a que tenía pocos amigos en la ciudad y por temor al Covid-19, y el día de los hechos, Christian hizo el desayuno para la familia, después él fue a dejar a su esposa al trabajo y cuando regresó ya no encontró a su hija, pasado un rato le mando mensajes y comenzó a llamarla, pero el teléfono ya estaba apagado.

La menor se llevó una maleta con objetos personales y por las investigaciones preliminares saben que por personas desconocidas fue trasladada a León, Guanajuato, y es probable que luego haya sido llevada al Estado de Jalisco o Zacatecas, por lo que la familia exige que se difunda la Alerta Amber de manera masiva para que pueda encontrar a su hija.

Consideran que la Fiscalía General del Estado, FGE, no le ha dado la difusión necesaria a la Alerta Amber, por eso salieron a exponer este caso a la población local.