Padres de familia y maestros de la secundaria " Ricardo Macías Salinas" truenan contra el director y la supervisora

Docentes y padres de familia de la escuela Secundaria Técnica número 39, Ricardo Macías Salinas, ubicada en las calles de Sevilla y Olmedo de esta capital potosina, cerraron las instalaciones del plantel como medida de rechazo hacia presunta irregularidades que comete el director y la supervisora de la zona, contra ellos.

El maestro Carlos Diéguez Estrada, denunció que desde hace mucho tiempo, los maestros han sido atacados por la supervisora Irma Moncada que llegan hasta el acoso laboral, cansados de esta situación decidieron denunciarla y exponer lo que ocurre.

"Acatemos a sus indicaciones, pero ya ha reiterado varias acciones como checar las acciones diarias de los compañeros, ha llegado a hostigarlos, nos ha puesto hasta un segundo reloj checador, siendo que la escuela ya tiene uno, entonces no le basta con eso y ahora nos quiere tener más vigilados".

Los maestros se unieron para reclamarle y ella ha señalado maltrato de parte de los quejosos, sin embargo existen videos donde se observa que solo quieren hacerle ver que sus acciones no son fundadas conforme al mandamiento de sus funciones como inspectora de zona "no hay una fundamentación para poner un segundo reloj checador, simplemente este hostigamiento es sistemático, ha empezado a recrudecer en este ciclo escolar, queremos exponer que ella no es autoridad del plantel, quizo alborotar a todos, vinieron los jefes de departamento y se la llevaron a ella, ahora queremos hacer actas administrativas en su contra".

Está funcionaria incluso irrumpe funciones de la dirección, pasa por encima de Ignacio Coral Lizama quién supuestamente permite que se atente contra los derechos humanos y laborales de estos miembros del magisterio potosino.

En la institución educativa se atiene a una población de 300 estudiantes en el turno matutino y seguirán denunciando a esta mujer que prefirió encerrarse en el baño para no atender las inquietudes de los maestros afectados.

A pesar de las necesidades y carencias que hay en este plantel educativo, los maestros han cumplido en tiempo y forma con las necesidades escolares y por eso hoy lamentan que tanto el director como la supervisora quieran dañar la tranquilidad emocional y laboral de los profesores.

"Cumplimos en toda la escuela, nunca ha dejado de funcionar, hay otras necesidades más apremiantes que instalar un reloj checador que ya tenemos, además hemos detectado que hay malversación de fondos porque ella maneja recursos, inclusive le dice a la Asociación de Padres de Familia, cómo debe conducirse, cuándo es un organismo autónomo".

Los maestros protestaron pero continuaron con las clases y ahora lo que exigen es que les dé un buen ambiente escolar y los dején de hostigar, además de que los cambien de zona escolar porque según indicaron, ella no propicia un buen ambiente laboral.

Sobre todo esto se intentó entrevistar al director de la institución educativa, Ignacio Coral Lizama, quien mandó decir lo siguiente "la postura es avatar las disposiciones que le indique el departamento de educación secundaria técnica".

