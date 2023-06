Padres de familia serán sancionados por encubrir a sus hijos

Mi hijo no es culpable, no tiene nada que ver, son los pandilleros de la colonia quienes lo sonsacan, no se lo lleve, usted no sabe quién soy, son algunos de los discursos que son fáciles de escuchar cuando suben a los jóvenes a las patrullas, luego de haber cometido algún delito.

Los padres de familia suelen cometer el error de justificar las irregularidades cometidas por sus hijos, incluso es fácil observar algunas escenas, donde generalmente las madres, golpean a puños a los policías para que no se lleven a sus angelitos, alcahueteando de alguna manera sus conductas nocivas.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Manolo Balderas Ochoa, director general de la Guardia Civil Municipal, recordó que en la Colonia 6 de Junio de esta capital, así como las ubicadas al sur y al oriente de la ciudad, son las más conflictivas, ahí es fácil detectar que niños de entre 14 y 16 años de edad sucumben a las adicciones y delincuencia.

"En una colonia amonestamos a varios padres de familia porque sus niños de 15 años estaban tomando fumando droga en la calle, ellos decían que nosotros se las pusimos, pero les pedimos que les tomaran el aliento a sus hijos y fue cuando se dieron cuenta y empezaron a tener otra situación con nosotros".

En algunas ocasiones son los propios padres de familia quienes esconden a sus hijos al momento de que son interceptados cometiendo algún delito por las corporaciones de seguridad "¿son alcahuetes, permisivos ante este tipo de situaciones?, pues yo le llamaría que sí, porque te debes de dar cuenta al momento de que tus hijos tienen otro tipo de actos, si tus hijos empiezan a cambiar, como por ejemplo, si tu hijo era tranquilo y empieza a mostrar ira, salirse a la calle, no hacer caso, no se puede corregir, es un tema de que ahí hay algo".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Para inhibir estas conductas, la Guardia Civil Municipal, maneja programas educativos para invitar a los jóvenes para que dejen de lado el consumo de sustancias nocivas, pero también exhortan a los padres de familia para que ayuden a sus hijos a salir de la vagancia, y lo hacen a través del programa Policía en tu Escuela, ahí tienen acercamiento constante con alumnos, maestros y padres de familia. Fomentan actividades recreativas, educativas culturales y deportivas para que no vuelvan a enfrentar este tipo de fenómenos.

Adicionalmente recordó que la organización Justicia Cívica, está trabajando en un proyecto sancionador para los padres de familia quiénes serán amonestados administrativamente ante el desdén a sus hijos "concientizamos a los muchachos, intervenimos en la zona, pero también una sanción administrativa a los padres, ya se está trabajando en ello, van a hacer trabajo social para cambiar este tipo de situaciones".

Ante este panorama, toma mayor relevancia la educación militarizada, porque ahí se encuentran los valores que se han perdido entre la juventud, por eso considera que es una excelente opción este tipo de instrucción, toda vez que se fomenta el respeto hacia la Patria y la sociedad

"Si hubiera más educación de este tipo, seguramente habría menos condiciones de drogas, bullying, o situaciones que al día de hoy suceden".

Para él, los niños y jóvenes problema sí se pueden corregir con ayuda especializada, pero sobre todo con la atención de sus padres y la correcta educación.