Padres de familia insisten en anomalías en guarderías del IMSS

Las guarderías 1, 2, Chavitos y algunas otras subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, no guardan las mejores condiciones para los niños, afirma la señora Sandra Rentería, afectada por la culminación de contrato con la Guardería Desarrollo Infantil Potosino, DIP, que en esta semanas se han manifestado contra el organismo sanitario.

Ayer sábado querían volver a manifestarse en diversas partes de la capital potosina, sin embargo no lo hicieron debido a que las condiciones climatológicas no se los permitieron pero los padres de familia de la guardería DIP comentan que no están de acuerdo con el cese de actividades como se anunció para el próximo 31 de diciembre.

Sandra Rentería insiste “va a haber otra manifestación porque no nos han dado una respuesta, hay muchos papás que se van a quedar sin lugar, nos dan lugares pero no todos pueden ser aceptados, lo que hemos visto es que tienen pésima calidad, padres de familia quieren realizar otra marcha otra vez”.

Argumentan que no tienen más alternativas y esperan que desde la Ciudad de México alguien los apoye porque en la capital potosina nadie les hace caso “sería volver a tomar los puentes, ninguna de las alternativas son viables sí se dan una vuelta a la guardería se podrían dar cuenta de que lo que nos ofrecen no es nada de lo que teníamos”.

En los últimos días se ha estado ventilando a través de las redes sociales que existe una presunta corrupción con el cierre de guarderías que favorece el IMSS, porque cierran contratos e inmediatamente aparecen otras a quienes se les acepta demasiado pronto sin haber cubierto a cabalidad con los requisitos, ha trascendido que este patrón de irregularidades proviene desde la administración de José Sigona Torres, ex delegado investigado actualmente por presuntas irregularidades en su gestión.

