Padres de familia formalizan denuncia por desfalco en la Potosinos Ilustres

Padres de familia formalizaron la denuncia contra los directivos de la escuela Secundaria Potosinos Ilustres por los delitos de robo, abuso de confianza, fraude y lo que resulte, por el desvió de recursos de las aportaciones voluntarias que deberían ser para el mejoramiento de las instalaciones educativas.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela, Federico Ángeles Martínez, señaló que se interpuso una querella ante la Fiscalía General del Estad (FGE), y también se reunieron con el Secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Ernesto Barajas Ábrego, de quien obtuvieron que no se permitirá el mal uso de los recursos.

"Tuvimos respuesta por parte del secretario y nos dijo que no se iba a permitir este tipo de situaciones, que habría cero tolerancia, y tuvimos algunas peticiones entre las que destacan es la destitución y remoción del personal directivo de esta secundaria a raíz de toda esta problemática con la asociación de padres de familia y por el completo bloqueo para trabajar".

Las abogadas de los padres de familia, Paola Berenice Cabriales y Carolina Flores, manifestaron que por las omisiones qué habido en esta situación se decidió tomar cartas en el asunto presentando la denuncia formal contra las personas que están al frente del Comité Pro Covid-19, para que sea la fiscalía quien determine las responsabilidades.

Durante las investigaciones, se va a llamar a las personas implicadas y para no hacer más grande el problema, hicieron la invitación a las personas que están participando en la mala administración de los recursos a que se acerquen para tener una plática y que se aclare la situación para tener una salida alterna, y no haya más problemas por el desvío de fondos.

Denunciaron que también hubo omisiones en la escuela al no informar de tres casos positivos de Covid-19 en maestros "no se tiene seguridad de los niños que tuvieron contacto con estas personas y podemos presentar una denuncia por tentativa de homicidio porque no han hecho conocimiento de estos casos".