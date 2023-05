Padres de familia exigen destitución de maestro de deportes por bullying contra estudiantes

Padres de familia pertenecientes a la Escuela Primaria Vespertina Francisco I. Madero, ubicada en la calle Belisario Domínguez, de la colonia Julián Carrillo, se manifestaron este martes en contra la directora y personal docente, por violencia física contra menores.

Los padres de familia señalaron que desde hace ya meses , incluso desde el año pasado se han interpuesto varias quejas en contra de esta institución ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

En este sentido, madres y padres de familia señalaron a este medio, estar preocupados por la suma de niños que han presentado quejas por supuestos maltratos físicos y hasta sicológicos por parte del maestro de Educación física de esta primaria.

"El maestro Alejandro realiza comentarios peyorativos que agreden a nuestros niños, los cuales ya no quieren asistir a esta clase, la directora lo sabe y no ha hecho nada al respecto. Hacemos un llamado a las autoridades escolares para que paren el bullying que aplica este maestro en contra de los estudiantes".

Sumado a esto, aclararon que al menos tienen conocimiento de una decena de niñas y niños que han sido agredidos por este profesor, en dónde señalan complicidad por parte de la directora de esta institución, Elvira.

"Bueno las agresiones son desde sobrenombres, críticas al aspecto físico, burlas, trabajos físicos excedidos en la clase. Nosotros no estamos en contra de la disciplina, estamos en contra de la violencia, queremos que nuestros hijos sean educados respetando su integridad y derechos".

Hasta el momento, señalaron, a pesar de las quejas y denuncias, una autoridad se ha posicionado al respecto, por lo que se seguirán manifestando hasta que este docente sea destituido o bien sancionado por el actuar violento en contra de su alumnado.

"No podemos permitir que estas acciones que realizan este tipo de maestros continúen, no se vale porque la integridad y autoestima de nuestras niñas y niños está en juego. Ya quedaron atrás las formas de educar con violencia, con burla y con presión para que ellos den más de sí. El deporte debe de ser una actividad que los motive y no que los lesione en su autoestima. Queremos que se vaya el maestro Alejandro para que nuestros niños puedan ser educados sin violencia".