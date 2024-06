Padres de familia denuncian abusos y omisiones en el Instituto Potosino Marista

Los padres de familia del Instituto Potosino Marista Primaria, solicitaron y exigieron una escuela segura para sus hijos, debido a que prevalece el fenómeno de acoso escolar. A través de redes sociales, circuló una carta dirigida a las oficinas centrales de la Ciudad de México, para pedir un cese al hostigamiento.

Al igual solicitaron que exista una mejora real en la institución, porque su forma actual, presuntamente no funciona, así como un alto al abuso de autoridad.

Pidieron a los Colegios de México, a la Dirección General de Potosino Marista, a la Secretaría de Educación Pública, SEP, a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, visibilizar los problemas de acoso escolar que tienen al interior de la institución.

Los padres condenaron que actualmente el Instituto Potosino Marista Primaria “únicamente se dedica a dar avisos sin asegurar que los padres los hayan recibido, sin asegurar que la firma corresponde a los padres o sin siquiera recibir de regreso el aviso firmado. Hoy la escuela se dedica a decir ya citamos a los padres y no han venido y después de eso nada pasa, hasta que te das cuenta que más bien los padres no fueron citados. No hay consecuencias y los niños reciben las señales equivocadas y entonces las situaciones sólo escala”.

Se quejaron de que la institución educativa no les avisa de las situaciones que se suscitan dentro de ella, “nos tenemos que enterar por nuestros hijos cuando les toca y cuando le toca a otro ni siquiera nos enteramos”.

Agregan que, “hoy la escuela disminuye la gravedad de los asuntos como tocamientos, agresiones y hasta ahorcamiento y en todos están las mismas respuestas de culpar a las víctimas, avergonzar a sus padres y a los que tratan de ayudar, protegiendo a los agresores y abusando de su autoridad sin dar soluciones. Hoy la escuela enseña valores, pero no se rigen por ellos, ya que siempre es menos costoso perder la colegiatura de uno (víctima) que de muchos (acosadores)”.

Los afectados comentan que han depositado su confianza en ese centro escolar, con la confianza de que no es una escuela de carácter público y por ese motivo, exigen que hagan cumplir la ley que los obliga y los valores que educan y la oferta que publican, y les den una escuela segura.

“Que dejes de cubrir a los niños y niñas que acosan a otros porque pertenecen a tu personal o a sus amigas o porque ése ha sido siempre tu lema, lo que te cueste menos”.

Se exigió que se haga un mecanismo real, tangible y que sirva no que sólo se nieguen a ver que el actual no sirve, exigieron proteger a las víctimas, no a los acosadores. “Te pedimos y exigimos que actúes hoy, antes de que suceda una verdadera desgracia que no tenga solución como casi sucede la semana pasada donde un niño casi pierde la vida y las demás que no nos hemos enterado”.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades centrales Maristas para que quienes coordinan y dirigen el instituto dejen de actuar para sus propios intereses y actúen a favor de las víctimas en vez de re victimizarlos.