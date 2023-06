Padres de familia de la escuela Ponciano Arriaga piden reubicar a perritos sin hogar

Padres de familia piden a autoridades sanitarias rescaten a los perros

Señalan que al ser ferales, se ponen violentos y no están acostumbrados a la convivencia humana

Padres y madres de familia de la escuela primaria Ponciano Arriaga, de la colonia Plan Ponciano Arriaga, denunciaron que este año dos alumnos han sido mordidos por una jauría de perros ferales, en dónde el último incidente ocasionó severas lesiones a un menor de tan solo ocho años de edad.

Ante esto, el director de esta institución educativa, el maestro Alejandro Calderón Arellano señalo que estos incidentes ya han sido reportados tanto a las autoridades estatales y municipales sin respuesta alguna.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Explicó que en primera instancia se comunicaron a la línea de emergencia 911, dónde los canalizaron a la Comisión Estatal de la Protección de Riesgos Sanitarios, en dónde les informaron que actualmente San Luis Potosí no cuenta con perreras, por lo que decidieron denunciar ante la direcciones municipales cómo Parques y Jardines, para recibir atención y tampoco obtuvieron resultados positivos.

"Ya no sabemos a quien acudir, a quien llamar. Tampoco no es que queramos que vengan y maltraten animales pero si que se los lleven pues son perros agresivos, que si se han quedado aquí afuera de la escuela es porque hay vecino que les dan de comer".

Calderón Arellano mencionó además que es un tema de seguridad y salud urgente, pues la presencia de estos perros pone en riesgo la integridad de las y los alumnos de esta primaria.

Alejandro Calderón Arellano, director del plantel. / Fotos: Cristian Robledo

"Se acercan las altas temperaturas, y con ello mayor presencia de la rabia, antier un alumno fue mordido, se salvó de ser lastimado más por los perros porque otra persona intervino, estamos hablando de perros que no tienen ningún control y que si no se regula está situación ponen en peligro la vida de los niños y niñas".

Por otro lado, la señora Elda Ramírez Hernández, madre del niño Diego Ramírez Hernández, quien fue mordido por esta jauría de perros señaló que su hijo pudo salvarse gracias a la intervención de una persona.

Situación que consideró un "hecho de suerte", pues su hijo pudo salir aún más afectado, en este incidente con un total de 10 perros que le lesionaron en diversas partes del cuerpo.

"Mi hijo fue atacado por estos perros cuando iba a entrar a la escuela, no juzgo pero creo que sí se necesita que estos perros se los lleven a una asilo o casa de cuidado para animales abandonados. Son agresivos porque están acostumbrados a que les den de comer, y cuando alguien pasa cerca de ellos se ponen agresivos. No queremos que los maltraten pero si buscamos una solución efectiva que no ponga en riesgo la seguridad física de nuestros niños ", dijo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Diego, quien fue la segunda víctima de estos perros, tuvo que ser llevado al área de urgencias del Hospital Los Ángeles, par posteriormente ser ingresado al Hospital General" Ignacio Morones Prieto" debido a que seguía desangrándose por las heridas de la mordeduras y quién hoy se encuentra estable y sin peligro alguno.

"Fue muy difícil, muy preocupante esto. Los niños y niñas corren peligro, son perros grandes y pues no tienen dueño, entonces pedimos vengan y los rescaten porque aquí se ponen violentos y se van de inmediato en contra de los más pequeños ".

Por último tanto padres de familia como autoridades de esta escuela primaria, hicieron un exhorto a las instancias correspondientes, con el fin de evitar una nueva tragedia.