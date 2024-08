Padres de familia colaboran con vigilancia en escuelas del SEER

Aunque todavía no concluye el periodo vacacional de verano, al parecer las escuelas de San Luis Potosí no han atravesado por condiciones que lamentar, en cuanto a casos de vandalismo, daños patrimoniales o robo. Los titulares de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Zedillo y del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) Crisógono Sánchez Lara, coincidieron en que hasta el momento no tienen registro de alguna situación extraordinaria.

Al día de hoy 12 de agosto de 2024 no tienen informes de agresiones a los centros escolares, aunque es muy común que, en esta temporada del año, personas ajenas a las instituciones educativas del nivel preescolar, básico, y medio superior, se metan a los planteles a delinquir.

Hasta el último corte informativo de la SEGE en cuanto a daños y reparaciones, se indicó que ese tema lo atienden en las instituciones educativas “justo todas las escuelas públicas, encabezadas por los Comités de Participación Escolar en donde están los Comités de Padres de Familia, aprovechan siempre este periodo de receso para poder hacer las faenas de limpiezas y reparaciones, eso es cada año”, se informó en la dependencia estatal.

Las direcciones de Educación Básica y Participación Social de la SEGE comentaron que hasta el regreso del personal de mantenimiento y administrativo de los planteles, supervisarán cualquier situación y llevaran a cabo, de ser necesario, los reportes y mantenimientos para que el 26 de agosto estén las escuelas en condiciones de recibir a las y los alumnos.

La comunidad educativa, también al inicio del ciclo escolar realiza un diagnóstico de las instalaciones para llevar a cabo el plan anual de trabajo, en el que determinarán las acciones de mejora para la escuela, durante el ciclo escolar.

En tanto Crisógono Sánchez Lara, sostuvo que, “funcionó la estrategia que se implementó con las sociedades de padre de familia, con los mismos directores de las escuelas ya que en aquellas escuelas donde no tenemos vigilante los padres de familia se pusieron de acuerdo para estar muy al pendiente de las propias escuelas, haciendo las guardias correspondientes”.

Mencionó que, al día de hoy no ha tenido ninguna situación de algunas cosas que hayan sucedido en algunos planteles educativos, “eso nos da la idea de que no hemos tenido problemas, no hemos tenido vandalismo, no hemos tenido ningún otro tipo de problemas, estamos tranquilos esperando ya que se llegue el día que vamos a arrancar, ya con todos los alumnos, el día 26 de este mes”.

Además, informó que, están los padres de familia y los maestros muy al pendiente de las escuelas y lo que sigue es que próximamente, arrancarán los cursos correspondientes, el primero para los directores y los inspectores y posteriormente para los maestros, donde se cumplan con los planes específicos para vigilancia en particular para secundarias y preparatorias.

Cabe referir que es hasta el próximo 26 de agosto que los estudiantes potosinos retornarán a las aulas para emprender el periodo escolar 2024-2025, mientras que los maestros se incorporan a partir del 14 de agosto de este año para llevar a cabo programaciones y trabajos relacionados con capacitación y profesionalización docente que forman parte del programa de la Nueva Escuela Mexicana.