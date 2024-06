Padres clausuran kínder en Soledad; acusan irregularidades y maltratos de la directora

Por maltrato psicológico a los niños y diversas irregularidades financieras en la administración del jardín de niños, Rosa María Carranza que se localiza en la colonia Hacienda Los Morales del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, padres de familia tomaron las instalaciones y aprovechar para denunciar a la directora del plantel Martha Tello Almendarez.

“No nos quedó otra alternativa más que cerrar la escuela, pedimos la destitución de la directora porque hace mal uso de los recursos de la escuela, mete gastos que no eran del kínder, hacía mal uso de los documentos de los padres de familia, estamos hartos de ella, nos quejábamos y no había respuesta por eso no vimos otra alternativa para que nos hagan caso”, dijo una de las madres afectadas que no quiso que se publicara su nombre por miedo a las represalias.

Esta situación procede desde hace diez años a la fecha y aunque lo han expuesto a la autoridad, nadie prestaba atención a lo sucedido.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Se pedía la destitución de la directora por varias inconformidades por parte de los padres de familia de años, pues tomaba documentos oficiales sin consentimiento de la persona, metía notas falsas, nunca quería hacer cambios aquí”.

A la directora se le exigía saliera de la escuela, pero no quería dejar el cargo “se podría decir que porque no veía beneficio en cuestión de lo económico”.

Narraron que ahora que el gobierno federal tomó las instalaciones para realizar algunas obras se percataron de varias irregularidades como que tomaron el INE de un padre de familia para pagar unos materiales y no se había dado ningún tipo de permiso de utilizar documentos oficiales de nadie.

Les pedían una cuota de mantenimiento que no era para ello “nos pedían material de limpieza. Nos pedían material para los niños y ese material nunca se veía reflejado en el kit, nunca se veía la limpieza, siempre estaba sucio, no había intendente. Tenemos que venir los padres de familia a hacer el aseo y nunca había material de limpieza. Entonces, dónde está esa cosa de mantenimiento?, cuánto le cobraban a cada niño y cuántos son”.

Se hizo la denuncia de maltrato a los menores de manera psicológica “eso no es nada padre, eso es nuestra inconformidad de que seguimos con lo mismo, o sea, no hay ningún cambio”. Faltan muchas cosas en el plantel y acusan a la directora de no dejar avanzar a los maestros que tampoco pueden hacer mucho para atender a los niños.

Al lugar de los hechos llegó la inspectora Graciela Georgina Díaz Lara que pertenece a la zona 01 del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, quien dialogó con la directora que se comprometió a dejar la titularidad de la dirección a través de la jubilación por eso este miércoles 19 de junio, abrirán las puertas del kínder para retomar las actividades cotidianas.