Padres adoptivos buscan a menores de 0 a 6 años; 30 expedientes en espera

El seguimiento de adaptación es primordial, y han existido casos en los que no se integran padres y el menor y se reintegra al DIF

Un proceso completo para pedir un niño o niña: requisitos básicos, valoración psicológica, curso preadoptivo y valoración de un Comité

A los 9 años de edad, Anahí se enteró que es adoptada, y aunque en ese momento la noticia fue impactante, hoy agradece el haber podido crecer en una familia que la ha querido sin distingos.

De acuerdo a organismos como el INEGI y la Organización Mundial de la Salud, entre 15 y 17% de la población en edad reproductiva, tiene o presentará problemas de fertilidad; por otro lado, cuando un menor de edad es víctima de maltrato o abandono y no se puede reintegrar con su familia de origen, se promueve la pérdida de patria potestad para liberarlos jurídicamente y así darles la oportunidad de tener una nueva familia.

El DIF Estatal también cuenta con el programa "Elige lo mejor para los dos", mediante el cual se da acompañamiento a mujeres con un embarazo no deseado, para que al nacer, den en adopción al bebé, así lo explicó Beatriz Adriana Loredo, coordinadora de Adopciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

Anahí pasó los primeros años de su infancia sin saber que es adoptada, a sus 9 años tuvo conocimiento de esta situación, hoy, con cuatro hijos y uno más en camino, considera que la adopción es una buena opción para que los niños y niñas crezcan en una familia y para que personas con esterilidad, puedan ejercer su paternidad.

Eso sí, recomienda a las personas que opten por la adopción, que esperen a que haya cierta madurez en los hijos para darles la noticia, y que si tienen hijos biológicos, no hagan distinciones en el cariño y cuidados entre ellos, al menos es lo que ella procuraría si tuviera la oportunidad de adoptar.

EL PROCESO

Cuando una persona o pareja decide adoptar a un menor, debe cumplir requisitos básicos como tener un modo honesto de vivir, estabilidad emocional y económica, edad mínima de 25 años, y estar unidos en matrimonio si se trata de dos personas; esto lo acredita a través de diferentes requisitos administrativos, como una carta de no antecedentes penales, estudio toxicológico, evaluación psiquiátrica, cartas de recomendación y de trabajo, una vez que cumplen estos requisitos, el DIF les entrega una solicitud para que la llenen, y se genera su expediente.

Después, se programa una visita domiciliaria con personal de Trabajo Social, y una valoración psicológica para acreditar que la o las personas tienen herramientas y habilidades para la paternidad y que puede haber una crianza positiva para los menores; posteriormente se imparte un curso preadoptivo en el que se abordan temas como las expectativas y realidades de la adopción, y las habilidades parentales del solicitante, al concluir recibe una constancia que también se integra a su expediente.

Al tener completo el expediente, se somete a consideración del Comité de Adopciones, que está integrado por siete personas encargadas de determinar si el solicitante es un perfil idóneo para adoptar, si resulta aprobado, pasa a lista de espera hasta encontrar a un menor liberado con el perfil que busca el solicitante. Se procura que todo este proceso de integración del expediente hasta la definición de idoneidad, esté listo en un promedio de tres meses.

Cuando el Comité de Adopciones considera que un perfil es bueno para las necesidades de un menor, se les hace la propuesta y si aceptan, inician el proceso de convivencia preadoptiva que consiste en ir al Centro de Asistencia Social para comenzar la vinculación afectiva, y si prospera, inician las convivencias externas, como ir a conocer a la familia.

Beatriz Loredo explicó que el tiempo de adaptación depende de cada caso, "hay niños que se adaptan muy pronto, pueden ser dos o tres meses, y en algunos casos pasa hasta un año para tomar la determinación de que se puede ir con la familia"; insistió en que el tiempo de adaptación varía según las circunstancias, en el caso que tardó un año, se trataba de un adolescente de 15 años de edad.

Cuando prospera la convivencia, el Comité entrega al menor en acogimiento preadoptivo, "se llevan al niño en calidad de hijo y se inicia ante el juzgado familiar el trámite legal de adopción, se cancela el acta (de nacimiento) anterior y se emite una nueva", se da seguimiento post adoptivo por mínimo tres años, en los cuales se realizan visitas con Trabajo Social y acompañamiento psicológico, al término del seguimiento, se concluye el expediente.

Aunque es poco común, señaló que sí han existido casos en los que no se logra la adaptación entre los padres y el menor, por lo que se reintegran al DIF, "al inicio de la administración sí hubo casos donde no hubo integración familiar, pero son muy pocos".

LIMITAN SUS OPORTUNIDADES

La Coordinadora de Adopciones precisó que el DIF no les da a elegir a los solicitantes como tal, la edad que desean tengan los menores, aunque sí se establece cuál es su expectativa y la mayoría busca niños o niñas de 0 a 6 años de edad, lo que reduce las oportunidades de encontrar una familia para los niños mayores de 8 años de edad, al igual que para niños o adolescentes con discapacidad o algún problema de salud.

Mencionó que hay quienes manejan el mito de que el DIF está "lleno de niños" y que no los quiere dar en adopción, la realidad es que sí hay niños, pero no quién esté dispuesto a adoptarlos; como ejemplo, indicó que actualmente hay 18 niños, niñas y adolescentes liberados para adopción, sin embargo ya tienen tiempo en esa condición y no han sido integrados a un hogar porque no hay personas que los adopten debido a su edad, discapacidad o situación de salud.

Por ello señaló como un logro que en esta administración estatal, el 40% de los menores que se han dado en adopción, son mayores de 8 años de edad, incluso hay adolescentes y menores con discapacidad que ya han encontrado un hogar, "se han establecido estrategias para colocar a esos niños mayores de 8 años", por ejemplo, al iniciar el trámite para integrar el expediente de adopción, se imparten pláticas de sensibilización.

Indicó que actualmente, hay 30 expedientes ya calificados como idóneos para adoptar y están en lista de espera, sin embargo buscan niños de 0 a 2 o de 0 a 3 años; y hay otros 25 expedientes en proceso de evaluación.

A lo largo de este año se han realizado siete adopciones, contra 23 que se lograron en 2019, lo cual dijo, ha sido causado en parte por la pandemia, ya que durante varios meses estuvieron cerrados los juzgados familiares y esto impidió la realización de trámites, tanto para adoptar como para liberar menores.

Los padres de Anahí también tuvieron hijos biológicos, y aunque de pequeña sintió que había diferencias en el cariño de sus padres, reconoce que su familia ampliada le ha tenido siempre un amor sin distinción, por lo que dice esperar que niños y niñas que se encuentran huérfanos o en abandono, puedan tener esta misma oportunidad, "te pones a pensar: si no hubiera tenido esta familia, ¿Dónde hubiera estado? ¿Dónde me hubieran dejado?, espero que haya más niños que lleguen con una familia que los trate muy bien".