Paco Zubieta, equilibrio con sueños de altura

El sol pega a plomo, él sonríe.

El ruido invade el crucero, él se concentra.

El piso arde y quema, él, descalzo va y viene.

La angosta cuerda le espera, él la aborda.

Muchos no le voltean la mirada, él sonríe.

Otros ofrecen monedas, él se fortalece.

Él busca, se abre futuro, las calles lo alientan.

Él anhela trascender, dos postes le apoyan.

Él vive su sueño, de una liga pende su futuro…

Ricardo Ortega | El Sol de San Luis

Medio día bajo intenso calor. Francisco llega en su bicicleta al camellón. La amarra al árbol de siempre, al que da sombra y protege su botella de agua y su mochila donde guarda el producto monetario de su puesta. De su apuesta. En 25 minutos sostiene rigurosamente de un poste a otro ubicado a unos 10 metros de distancia, la cuerda de 5 centímetros que le ha de sostener. Su paso será entre dos y tres metros de altura durante 2, 3 o 4 horas.

Salvador Nava esquina… Sitio ideal para su espectáculo (performance). Tiene doble vista de automovilistas. La cinta ya está tensa. Lista para caminarla, brincarla, hacer yoga y/o acrobacias de altura. Él despojado de calzado, con ropaje muy ligero, cabeza gacha, hace un muy personal ritual, e inicia su jornada. No para. Una, otra, la que sigue. Pareciera que el semáforo le pone el ritmo a su quehacer. Luz verde para actuar, y la roja para caminar buscando entre autos el reconocimiento.

Ricardo Ortega | El Sol de San Luis

Él es potosino. Aventurero. Nómada. Buen hijo. Emprendedor. Microempresario. Constante. Profesional. Maestro. Slackline lo atrapó y relata: “Me apasiona hacer este show y sobre todo en la calle porque implica irrumpir en la cotidianidad de la gente y poder regalarles algo que no se esperarían además de robarles una sonrisa”.

Los otros, los de atrás del parabrisas piensan diferente. “Los niños y adultos mayores son los que más me ven, me gritan y me reconocen”. También hay, “quienes solo me juzgan y no me dan nada. O quienes ni siquiera me están poniendo atención”. Paco asegura que se queda con la cara que le regalan, con su reacción, y agrega “eso me llena, porque justo eso es lo que busco poder darles algo en su día a día”.

Ricardo Ortega | El Sol de San Luis

Él no es improvisado. Ha viajado por varios países haciendo lo que le apasiona. Para ello lleva años de preparación, lo que le ha ganado prestigio internacional. Y aunque no le interesa actuar en circos o espectáculos de esa índole suma: “lo mío es andar en las alturas. Lo he realizado profesionalmente, a ese nivel entre montañas. En Canadá, es mi récord a 350 metros de altura, también con Slackline aquí en México, en varios estados, además de Estados Unidos y Centroamérica.

Su jornada le deja mil pesos diarios en promedio, aunque hay días malos, de entre 400 y 500 pesos, afirma que todo vale la pena cuando se tienen metas. “Mi sueño es seguir viajando, me considero un nómada, y poder continuar enseñando lo que hago, sobre todo en comunidades que lo necesiten, para mi es prueba superada”.

Ricardo Ortega | El Sol de San Luis

No se limita. Aunque esta labor le sirve para sacar sus gastos del día a día con todo lo que requiere el esfuerzo físico y mental, su propuesta de vida le pide ir más allá, “quiero perderme en las montañas para seguir practicando y lograr algún récord mundial, eso pienso y a eso voy, nada me detendrá”.

Paco nos dedicó unos momentos, pero el semáforo vuelve al verde, él se prepara, toma aire, junta sus manos una persona de a pie pasa y le saluda, uno más le acercan unas monedas. Es popular, es dueño del crucero, del árbol y poste. De las miradas de quienes lo observan de frente y los que miran de reojo. Los que le niegan el reconocimiento a su actividad, a su ansia de lograr su meta de trascender, aunque sea a través de la cuerda, esa que le da el equilibrio mental que hay quien no encuentra ni pies en tierra…

Ricardo Ortega | El Sol de San Luis

Paco, él, da clases, talleres cursos hace instalaciones, se presenta donde se le pida y hasta puede facturar, si lo necesitan. Su página de internet: aquilibre.me. “Todo en orden para quien le interese”, aclara.