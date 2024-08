Pacientes mueren esperando trasplantes en el Hospital Central de SLP, denuncian

Desde hace cuatro años no realizan trasplantes en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, por esa razón pacientes afectados pretenden realizar un plantón el próximo 26 de septiembre frente a Palacio de Gobierno ya que responsabilizan de esta situación al gobierno del Estado, según declaró Arely Jazmín Gutiérrez Saldaña una de las perjudicadas.

“Nosotros lo que queremos es que nos activen el programa porque pues somos muchos jóvenes, muchas personas y pues queremos vivir, queremos que nos volteen a ver por a este lado de la salud, pues también están este los de cáncer, los de insuficiencia renal”.

Al parecer desde que inició la pandemia se cerró el área de trasplantes y desde ese entonces no han vuelto a realizar operaciones, “ya tiene mucho tiempo que no hay incluso, pues en las listas de espera, pues ya están más personas”.

Cuenta que la espera de cuatro años muchos de los que esperaban un trasplante murieron, por ese motivo pretendían realizar una marcha, pero podrían empeorar su salud al colocarse bajo el sol por eso solo harán un plantón frente a las faldas de Palacio de Gobierno “están dejando de hacer trasplantes, primero por el Covid-19, fue por lo del primero y ya después que porque no hay una firma para poder activar el programa”.

La paciente espera su segundo trasplante de riñón pues el primero no lo toleró, “pues yo voy por mi segundo trasplante, yo ya fui trasplantada en una ocasión me duró siete años mi injerto, pero yo pues yo voy por mi segundo trasplante. Primero se trasplantó de riñón y ahorita requiere otro riñón requiere otro riñón, porque ya lo rechace tuve rechazo hace dos años”.

Las autoridades le dicen al respecto que están a punto de abrir el área, pero pasa el tiempo y los tienen en espera, también por la escasez de presupuesto “de hecho incluso dicen que no hay ni para medicamentos en el hospital, incluso sí hay personas que llegan a fallecer por falta de atención médica”.

Como ella, hay varios que viven en la incertidumbre “demasiados, incluso bueno y eso que nada más es aquí, mire aquí donde estoy yo, hay 126 personas, pero faltan los que están en áreas privadas, más los que están en el ISSSTE y en otros lugares. Todas las que están en hemodiálisis requieren riñón, la mayoría”.

Se plantarán en Palacio de Gobierno aunque no puedan ni andar “porque pues no podemos realmente caminar por ejemplo, ahorita ando un poquito mal del corazón, me dan muchas taquicardias, incluso me desconectan antes porque mi corazón se empieza a acelerar mucho, al estar así en esta condición hay riesgos de infartos, presión baja, presión alta, infecciones, el azúcar, incluso hay dos personas o tres con infección de catéter que están muy delicadas”.

Ha intentado hablar con el área jurídica del nosocomio donde le informan que se van a reunir para hablar de este tema “además de lo del presupuesto porque para los riñones hace falta, a mí me dijeron que se requieren medicamentos, los inmunosupresores, para después de que se trasplanta el paciente. Son muy costosos y el hospital tampoco los quiere dar”.