Pacientes con TDAH enfrentan estigmas; ¿cómo enfrentarlos?

Laura Daniela Saldaña Covarrubias, psicóloga del Área de Salud Mental del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, dijo que hay muchos estigmas con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, (TDAH), los más populares dentro de la población es que de los que más que se conocen es que el niño o el adolescente no puede llegar a tener una condición como todos los demás, que tiene un coeficiente intelectual bajo lo cual es completamente un error, que no tengan un futuro enriquecedor a lo largo de su vida y que no se pueda tratar.

El TDAH es una condición neuropsiquiátrica que afecta tanto a niños como a adultos. En México, la prevalencia ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones. Se estima que entre el 5 y el 8 por ciento de los niños en edad escolar en México presentan síntomas. Esto significa que alrededor de 1 de cada 12 niños puede verse afectado por este trastorno en algún grado.

El TDAH es comúnmente diagnosticado en la infancia, entre el 2 y el 5 por ciento de los adultos en México podrían tenerlo. Muchas personas adultas no son diagnosticadas hasta después de los 18 años, lo que puede complicar la identificación y tratamiento del trastorno.

Es más frecuente en niños que en niñas, con una relación de 3 a 1. Sin embargo, en la adultez, la proporción entre hombres y mujeres tiende a igualarse, posiblemente debido a diagnósticos tardíos en mujeres durante la infancia.

En México, existe una falta de diagnóstico adecuado para muchos niños con TDAH, y se estima que solo un porcentaje reducido de aquellos que lo necesitan reciben tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. La atención en salud mental sigue siendo limitada en muchas regiones del país.

Cortesía / Hospital Central

Los niños con TDAH en México suelen enfrentar mayores dificultades académicas, y hay una mayor incidencia de problemas conductuales y emocionales. Además, los adultos con TDAH pueden experimentar dificultades en el trabajo, en las relaciones interpersonales y en su bienestar emocional.

Al respecto, la forma en cómo deben actuar los profesores ante ello en un ámbito es tener un conocimiento amplio de lo que es este fenómeno “es importante que conozcan todas las gamas de lo que es, porque hay diferentes características, hay personas que necesitan medicamento, hay otras personas que no necesitan medicamento, entonces que tengan la información amplia de lo que es, que tengan también el contacto para trabajar, se tiene que tener un trabajo entre los papás, entre la escuela y entre el niño o el adolescente y entre la parte social, si no es muy difícil que llegue a funcionar, entonces me regreso como a lo primerito que el profesor o la profesora conozca”.

Se reconoce que es común que se le practique bullying entre compañerps “y esto conlleve a una baja autoestima, etcétera, tienen que tener la habilidad, de tener conocimiento de aspectos comportamentales y comprender los términos psicosociales de lo que demanda, tienen que plantear con los papás, la necesidad de un trabajo en conjunto con objetivos comunes y técnicas compartidas, técnicas sencillas que tienen que contactar con un profesional de la salud tanto los profesores como los papás, obviamente para que resuelvan dudas”.

Las personas que pueden llegar a diagnosticar este trastorno es tanto el psiquiatra de primer momento y el psicólogo en conjunto “hay que definir con los maestros también claramente cuáles son los objetivos para lograr con el niño, tienen que convertirse en un apoyo confiable para la adolescente, tienen que respetarlo, tienen que asegurarse de que el niño sepa cuáles son esos problemas o cuáles son esas carencias en el aula, también otro punto importante es que para asegurar y mantener la estructura del aula, no hay que dudar en proporcionar listados de reglas básicas tanto los papás como a los niños hay que proporcionar instrucciones, breves claras y concisas, al alumno hay que intensificar y nunca perder de vista la parte motivacional hacia el niño o hacia el adolescente y seleccionar compañeros de trabajo que sean tranquilos y sean asertivos”.