Otro reto de la educación a distancia, la evaluación: María Guadalupe

Soledad de Graciano Sánchez.- Las clases en línea o a distancia no es lo único que ha cambiado por la pandemia del Covid-19, también la manera de calificar a los alumnos, algunos podrán enviar las tareas a través de la plataforma Classroom o por WhatsApp, sin embargo la situación de complica cuando los alumnos no cuentan con los aparatos electrónicos para dicho propósito.

El Sol de San Luis platicó con la profesora de Segundo grado de la escuela primaria “Pedro Montoya”, María Guadalupe Cigarra Fernández, quien informó que así como la educación a distancia ha traído nuevas formas de aprendizaje, así también la evaluación.

La docente fue entrevistada en la Plaza Principal del municipio, mientras entregaba en bolsas plásticas cuadernos y libros de textos a los papás de sus alumnos, ya revisados, corregidos y calificados.

“Hacemos esto porque la mayoría de los padres de familia no tienen computadora en casa para enviar las evidencias de los niños, y a mi se me hace más fácil que me traigan los cuadernos y libros aquí y me los llevo a mi casa para revisar”, explicó sobre el método para calificar.

Incluso, la docente manifestó que en este momento tampoco ella tiene equipo de computo en su hogar ya que recientemente se le descompuso, y aunque ha tenido los recursos para enviarla a reparar, han salido otros gastos en su casa que no le ha permitido solventar esa situación.

Añadió que esta es la segunda vez que evalúa de esta manera, pero lamentó que no todos los papás han tenido la disposición, pues únicamente 23 alumnos de 32, han atendido los llamados de entregar tareas, el resto, que son 9, no se han reportado, como si no estuvieran inscritos.

“Yo les aviso desde una semana antes para que terminen si les hace falta algo, por si van atrasados, les aviso por llamada o mensajes”, precisó, al comentar además que le pide a los papás que desinfecten los materiales antes de entregar, y ella hace lo mismo al devolverlos nuevamente.

