Otorgarán promociones en desarrollos de vivienda para quien salgan a votar: Canadevi

Empresarios desarrolladores de vivienda también se suman a la campaña de promoción al voto, y estarán ofreciendo promociones atractivas para la adquisición de inmuebles, a los ciudadanos que demuestren en su dedo la marca indeleble de que salieron a votar, o bien su INE sellada.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), Julián Ramírez Abella, quien comentó que las promociones podrán variar dependiendo del tipo de desarrollo y la empresa que lo ofrezca; podrían realizarse algunos sorteos, habrá quienes ofrezcan ciertos beneficios para la adquisición de una vivienda, incluso se pueden dar descuentos.

“Como desarrolladores estamos participando con esta campaña de promoción al voto, donde la gente interesada en adquirir una vivienda al acercarse a su desarrollo de preferencia pueda obtener algunas promociones, con su dedo pintado o su INE sellada, dependiendo del tipo de desarrollo y lo que cada desarrollador quiera ofrecer”, expresó.

El empresario recordó que el objetivo de estas campañas que se han emprendido desde la Alianza Empresarial es abatir el ausentismo al voto, el cual en las últimas dos elecciones fue de entre el 40 y el 50 por ciento de la población.

“Esperemos que las campañas resulten, lo importante es incentivar y que la gente salga a votar. Ya no sirve quejarnos desde el sillón, no sirve quejarnos simplemente con un like o poniendo un post en redes sociales, lo mejor es ejercer nuestro derecho a la democracia”, apuntó.