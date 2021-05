OSSLP realizó un exitoso concierto presencial desde el Teatro de la Paz

Con rotundo éxito La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la acertada dirección del Maestro José Miramontes Zapata, ofreció el primer concierto con público, desde el inicio de la pandemia, desde el Teatro de la Paz recibiendo en el escenario al pianista ruso radicado en Morelia, Alexander Pashkov, quien interpretó las partes solistas del Concierto para Piano no. 23 en La Mayor, K. 488, de W.A. Mozart, y luego vino la interpretación de la monumental Quinta Sinfonía, de Beethoven.

Tras escucharse una semblanza del pianista invitado, Alexander Pashkov, y del Concierto para Piano no. 23, de Mozart, volvieron a resonar los aplausos en el Coloso de Villerías para dar inicio a este concierto. Creado en 1786 (al mismo tiempo que componía Las Bodas de Fígaro) el Concierto para piano no. 23 comparte con el festivo y profundo Concierto en Mi bemol, K. 482, y con el oscuro y dramático en Do menor, K. 491 el uso de clarinetes para obtener una coloración más oscura, resultando una obra ágil y graciosa en la tonalidad de La mayor.

A Mozart se le atribuyen aproximadamente 600 obras, entre 68 sinfonías, 27 conciertos para piano, 18 sonatas para piano solo, 8 sonatas para dos pianos y 36 sonatas para violín, además de 23 cuartetos, 6 quintetos de cuerda y cientos de piezas musicales menores.

Alexander Pashkov, el solista invitado en este regreso de la OSSLP a los escenarios con público, fue el encargado de llevarnos junto con la OSSLP a través del Concierto 23 para piano hacia una atmósfera que permanece íntima, aumentando el sentimiento de música de cámara. El público agradeció su impecable desempeño con un ávido aplauso y un ramo de flores.

El Mtro. Pashkov inició sus estudios de piano con su padre, para luego ingresar al Conservatorio N. Rimsky-Korsakov, de San Petersburgo donde estudió piano y composición y obtuvo su licenciatura en 1993; y en 1998, y su Maestría en Historia y teoría del Piano, Pedagogía y Ejecución Concertística. En 2000 se doctoró en el Conservatorio de Petrozavodsk. Actualmente radica en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde es Profesor del Conservatorio de las Rosas, al tiempo que maestro particular de piano.

Tras un breve intermedio para que ingresara al escenario la OSSLP completa, se escucharon las quizá tres notas cortas y una larga más famosas de la música sinfónica, es decir: la monumental Quinta Sinfonía, de Beethoven.

Escrita entre 1804 y 1808 y estrenada en un maratónico concierto el 22 de diciembre de 1808, resonaron las notas que conforma la llamada “Sinfonía del Destino” y que en palabras del propio Beethoven: “demuestra la pureza y nobleza de la música” y que a través de grandes tensiones dinámicas se convirtió en la obra cumbre del pensamiento romántico.

Tras escuchar los cuatro movimientos que integran esta Quinta Sinfonía (allegro con brío, andante con moto, allegro en do menor, en realidad un scherzo, y finalmente allegro en Do Mayor), los asistentes al Teatro de la Paz brindaron un copioso y largo aplauso a la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, cerrando con ello, un exitoso primer concierto presencial tras la pandemia. Recordamos que la última actuación con público de la OSSLP en este recinto se llevó a cabo el 6 y 8 de marzo de 2020, donde se tuvo la oportunidad de escuchar a tres grandes talentos potosinos: José María Espinoza Zúñiga, interpretando el Segundo Concierto para Piano, de Prokofiev; y los guitarristas Juan Pablo Rivera Sierra y Emmanuel Mendoza Lara, el Concierto para dos Guitarras, Op. 201, de Mario Castelnuovo-Tedesco.

