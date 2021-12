Organismos del agua estarán bajo la lupa

Los organismos operadores del agua en todo el estado serán vigilados permanentemente por el Congreso del Estado para que cumplan los compromisos que contrajeron de brindar un buen servicio a la ciudadanía e implementar un programa de austeridad, dijo la diputada Dolores Eliza García Román.

La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado dijo que otra de las acciones necesarias para el próximo año, es el mantenimiento de la red de drenaje, pues se han recibido muchas quejas por parte de la ciudadanía, principalmente de los municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.

García Román comentó que, reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano lo convierte en una titularidad legal y no en caridad ni mercancía. Los derechos humanos no son optativos ni pueden ser adoptados o abandonados según el interés particular de cada gobierno.

Por lo que, son obligaciones exigibles que conllevan responsabilidades por parte de los Estados, y establecen sujetos de derechos y responsables de deberes. Esto significa una mayor rendición de cuentas y un límite a los poderes privados y a los propios Estados.

La presidenta de la Comisión del Agua consideró necesario hacer campaña de concientización sobre la cultura del pago de servicio del agua, pues la ciudadanía muchas veces deja en segundo término el pago del servicio y esto afecta notablemente los recursos para continuar con los trabajos de mantenimiento.

Finalmente, la legisladora comentó que, de acuerdo a los dictámenes aprobados sobre las cuotas y tarifas del agua, se establece que, la Junta de Gobierno implementará en la segunda quince del mes de enero de 2022, un Plan de Austeridad en el ejercicio del gasto, cuyos ahorros y económicas las destinará a inversión, mismo que deberá de remitir a la Comisión del Agua del Congreso del Estado en la primera quince del mes de febrero para su conocimiento.