Organismos de agua no tendrán aumentos a tarifas

Diputados de la Comisión del Agua concluyeron el análisis de las propuestas de cuotas y tarifas para el ejercicio 2022 de 21 organismos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, presentados en el plazo establecido en la ley que venció el pasado 5 de Noviembre, informó la presidenta de la comisión diputada Dolores Eliza García Román.

En la sesión de trabajo se desahogaron las propuestas correspondientes a los organismos de Rayón, Axtla de Terrazas, Ciudad Fernández, El Refugio, San Ciro de Acosta, Villa de Arista, Villa de la Paz y Villa de Reyes; asistieron los diputados Liliana Guadalupe Flores Almazán, Alejandro Leal Tovías y José Luis Fernández Martínez.

La legisladora expuso que ninguno de los organismos cumplió lo establecido en el decreto para emitir sus propuestas de cuotas y tarifas, “por tal motivo, llevaremos a cabo el análisis profundo para el dictamen; no está bien aplicada la fórmula pero sobre todo, no se ajustan a las necesidades del propio municipio ni se ajustan el cinturón para que no exista un incremento”.

Añadió que hay muchas maneras para que los organismos tengan finanzas mas desahogadas, “nosotros podemos apoyarlos a tener ingresos sin aumentar las tarifas, es un análisis que el Congreso del Estado lleva a cabo, nosotros podemos informales de donde puede tener ingresos si es que hay voluntad de apretarse el cinturón”.

Todos los organismos aseguran que están en condiciones financieras deplorables porque así entregaron las pasadas administraciones, tienen número rojos, no hubo pagos hay cartera vencida, pero proponen incrementos e incluso en el tema de los salarios de los funcionarios, por eso es necesario buscar otros mecanismos de ahorro y tener recursos que los hagan financieramente viables.

“No se puede permitir que paguen justos por pecadores, por eso estamos analizando la forma sobre cómo podemos ayudarlos para obtener ingresos sin aumentar las tarifas”, añadió la legisladora quien expuso que sigue abierta la sesión de la comisión para, la próxima semana, elaborar los dictámenes correspondientes.