Opacidad, escasez y desigualdad en el reparto del agua en SLP: Investigador del Colsan

No se puede pasar por alto la responsabilidad en que incurrieron autoridades estatales encargadas de la construcción del acueducto de la presa El Realito, destacó Francisco Javier Peña de Paz, investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) al plantear la hipótesis “¿escasez o desigualdad?” en el Foro Estatal del Agua.

En su presentación, el investigador planteó algunos casos en donde pudiera presumirse una mala distribución del agua, por ejemplo, señaló que en el Altiplano potosino hay una empresa dedicada a la agricultura protegida, que tiene asignado un volumen de agua equivalente a la mitad de agua que se destina a todo el municipio de Matehuala -el más grande de la región-, y tiene más agua concesionada que todos los organismos operadores de la región.

Otro caso que mencionó es el de la presa El Realito, que en más de un sexenio de haber entrado en operaciones, no ha cumplido con el 100% del suministro para el que fue planteada, esto debido a las fallas en el acueducto; recordó que la construcción de la cortina de la presa estuvo a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo la construcción del acueducto quedó en manos de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

También denunció que ha habido opacidad en torno a la construcción del acueducto y de su operación, pues manifestó que en la administración estatal pasada, investigadores de El Colsan hicieron una solicitud de información vía Transparencia en torno a los dos contratos (construcción y operación), pero es fecha en que no han recibido respuesta, “lo mantenía como documentos del Pentágono”.

Así mismo, presentó un documento en el cual el ex director de la CEA, Jesús Alfonso Medina Salazar, se comprometió a entregar al desarrollo habitacional Espacios en el Horizonte, 300 litros de agua por segundo de la que recibe el Interapas del Realito, esto pese a que al mismo tiempo había reclamos de ciudadanos por suspensión del servicio a causa de las primeras fallas del acueducto.

En ese sentido, dio el beneficio de la duda a las declaraciones que ha hecho el gobernador en turno respecto a que no habrá impunidad, y dijo esperar que se ofrezca una explicación a fondo de qué fue lo que pasó en este caso “y se tomen las acciones necesarias para que un caso así no se vuelva a presentar”, además de no dar como perdida esa reserva de agua.