Ofrece Infonavit descuentos por liquidación anticipada a acreditados

Con la finalidad de recompensar el pago cumplido de los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ofrecerá descuentos del 5 al 40 por ciento, a los derechohabientes que decidan liquidar anticipadamente el saldo de su cuenta.

Al respecto, el delegado del Infonavit en San Luis Potosí, Martín Dorantes Peña, explicó que a través del Programa de Descuentos por Liquidación Anticipada, que fue relanzado desde el pasado 10 de julio, los acreditados que paguen en una sola exhibición el saldo total de su deuda hipotecaria recibirán un descuento, el cual dependerá de su nivel de ingreso y la edad del financiamiento.

No obstante, aclaró, este beneficio aplicará para quienes cuenten con un crédito tradicional, es decir de vivienda, incluso si el derechohabiente ya no tiene una relación laboral vigente. El programa no es válido en créditos de Mejoravit, Infonavit Total, Arrendavit, y otros; el trabajador deberá ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” para saber a su crédito se le puede aplicar un descuento.

Algunos de los requisitos para considerar válido el crédito es que éste tenga una vigencia de al menos 10 años, el monto original debe ser menor o igual a 236 veces salario mínimo y se deberá pagar el saldo de la deuda hipotecaria en una sola exhibición.

Por el ejemplo, si el acreditado tiene un ingreso de entre 1 y 2.6 veces el salario mínimo, es decir entre 3 mil 696 y 9 mil 611 pesos mensuales, y la edad de su crédito es de entre 10 y 13 años, se le aplicará un descuento del 30 por ciento, si el crédito tiene una antigüedad de 14 años o más, entonces será del 40 por ciento. Entre mayor sea el nivel de ingreso económico del trabajador, menor será el descuento que le aplique.

