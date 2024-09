Oficialista, inhabilitación de Marcelino Rivera por parte del IFSE: Guajardo

El diputado Rubén Guajardo Barrera reconoció que hay un procedimiento administrativo en contra de Marcelino Rivera pero nunca fue impugnado por nadie al momento de registrarse como candidato plurinominal por el PAN.

“Él compitió para un puesto de elección popular y en el momento del registro es cuando la autoridad electoral verifica que no estén inhabilitados. En el momento del registro no había nada. Tanto así que ningún partido ni nadie lo impugnó porque no existía nada y quedó firme el registro.”.

Expuso que “el hecho que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de una forma atropellada, oficialista, haya notificado cuatro o cinco días antes a Marcelino Rivera de que está inhabilitado, se ve totalmente empantanado este procedimiento”.

“Se presentarán cuatro recursos ante diferentes instancias, el Tribunal Electoral del Estado, la Sala Regional Monterrey y también diferentes personalidades porque hay un agravio ante Marcelino pero también hay un agravio ante el Partido Acción Nacional”.

Guajardo Barrera añadió que “estoy convencido de que esto lo vamos a ganar, no hay ningún precedente en todo el país de ningún alcalde, diputado local, regidor o algún diputado federal o senador que, con la declaratoria de validez de la autoridad electoral, no haya sido llamado a tomar protesta”.

“Nosotros si bien no tendremos la mayoría de los votos, si tendremos la razón, y si tendremos que estar acudiendo a tribunales cada semana, porque se están violando los procedimientos parlamentarios o jurisdiccionales, lo tendremos que hacer. Y no solamente eso, en tribuna estaremos mencionando y diciendo todo lo que se está haciendo mal”, puntualizó.

Sobre la opacidad del PAN que no publica sus gastos y oculta la información, Rubén Guajardo respondió que “aunque yo soy el coordinador del grupo parlamentario, no me inmiscuyo en los trabajos internos del partido. Ellos deben de tener la razón, la desconozco totalmente y ahí sí tendría que ser directo con la dirigencia”.

“Desconozco cuál sea el motivo por el que no se esté publicando esta información. El PAN está a favor de la transparencia, impulsó la ley de la transparencia, los organismos autónomos como el Inai o la Cegaip”, dijo.