Octavio Pedroza se compromete a construir hospital de primer nivel en Villa de Reyes

El candidato a la gubernatura de la Coalición “Sí por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán se comprometió a construir un hospital de primer nivel en Villa de Reyes para que las familias de este municipio no tengan que viajar a la capital potosina a atender sus padecimientos.

Este hospital contará con especialistas en ramas como pediatría, ginecología y oftalmología; además apoyará al gobierno municipal para solucionar problemáticas en servicios básicos como drenaje y agua potable.

Cortesía | Octavio Pedroza Gaitán

Durante su visita, pidió a la población no dejarse engañar por partidos políticos que podrían amenazarlos con quitarles programas sociales si no votan por ellos, ni tampoco empeñar su dignidad vendiéndole su voto a candidatos a cambio de algo material.

"No sucumbamos a la tentación de que por algo material empeñemos nuestra dignidad, que no lucren con nuestra necesidad, podemos ser gente modesta y humilde, pero no una gente irracional". Afirmó que su estrategia será tener la preferencia del electorado a través de la razón, las propuestas, la creatividad y la inteligencia.

Cortesía | Octavio Pedroza Gaitán

Ahí, perredistas alzaron la mano a Octavio Pedroza Gaitán, a quien señalaron que será el próximo gobernador del Estado, y se comprometió a gobernar desde los municipios, porque será un aliado y le queda claro que la patria se construye desde los municipios.

"Esta es una lucha del bien contra el mal, estamos luchando contra una fuerza que no representa los valores con los que los potosinos hemos estado acostumbrados a vivir", dijo.

En el evento estuvieron aspirantes a presidencias municipales como: Erika Irazema Briones Pérez, Juan Carlos Velázquez Pérez, Rubén Rodríguez Rodríguez y Victoria Partida Mendoza; así como Irene Margarita Hernández Fiscal, aspirante a la diputación local; Marianela Villanueva Ponce, aspirante a la diputación federal; la delegada en funciones de presidenta del PRD, Cristina Ismene Gaytán Hernández y el secretario de gobiernos municipales del PRD, Édgar Pereyra.

