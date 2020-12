Octavio Pedroza recibe apoyo de panistas de la Zona Media

La militancia panista de la Zona Media dio su absoluto respaldo al precandidato a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, por considerarlo el mejor perfil para competir en la contienda constitucional del 2021 y el único que puede enfrentar con éxito a Morena y su mal llamada cuarta transformación.

En la comunidad “Pastora” en Rioverde, Pedroza Gaitán dijo que es tiempo de mirar hacia adelante y pensar que en las manos de todas y todos los militantes está la responsabilidad de conducir el futuro del partido y posteriormente de San Luis Potosí, porque Acción Nacional es un partido democrático y esto se demostrará el próximo domingo 10 de enero de 2021.

Ahí aprovecho para reconocer a panistas de larga trayectoria y fundadores del PAN en Rioverde, como es el caso de don Cuco, quien lleva más de 60 años como panista, fomentando los valores y doctrina de Acción Nacional entre las nuevas generaciones, y así como él, es de quienes debe aprenderse para seguir adelante y seguir su ejemplo.

"Me siento muy orgulloso de estar participando en esta contienda, porque sí quiero ser gobernador, pero no gobernador a secas, yo quiero y voy a ser gobernador por mi partido, y antes que cualquier otra cosa, soy panista; tengo 27 años de militancia y les puedo confirmar algo, panista he sido, panista soy y panista me voy a morir”, afirmó.

Posteriormente, estuvo en la comunidad “El Jabalí”, en donde resaltó que Acción Nacional está del lado de los ciudadanos, “es momento de coincidir que es momento de sumar esfuerzos, generar y fomentar más el bien común de las familias potosinas, porque vamos juntos construyendo confianza”, enfatizó Pedroza Gaitán.

Previamente en Ciudad del Maíz, cerraron filas para el próximo 10 de enero de 2021, porque es la oportunidad de hacer historia y con ello recuperar el rumbo de San Luis Potosí, con un desarrollo económico más equilibrado y con oportunidades para todas y todos.