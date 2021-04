Octavio Pedroza Gaitán anuncia inversión sin precedente en agua potable

En evento efectuado en la colonia Los Silos, en el oriente de la capital potosina, el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), César Octavio Pedroza Gaitán, anunció que en su gobierno habrá inversión sin precedente, para que a las familias potosinas no les falte el servicio de agua potable.

“El Interapas le ha fallado a la gente, por eso es un compromiso de apoyar al gobierno municipal para rehabilitar la red de agua potable de la ciudad, así como el sistema de pozos en las colonias y revisar el contrato de abasto proveniente de la presa El Realito”, detalló.

Cortesía | Candidato de la Coalición "Sí por San Luis", César Octavio Pedroza Gaitán

Pedroza Gaitán dijo que así como en Los Silos y varias colonias de la ciudad, llegan puntualmente los recibos de agua, pero carecen del servicio y ello se debe a que el 70 por ciento del agua se desperdicia por fugas en la red.

"Está bien que ante una emergencia se recurra a contratar una pipa, pero no todas las semanas, porque estamos pagando doble y no estamos recibiendo el agua que es un derecho natural de las personas y voy a decirlo con toda contundencia, Interapas no está cumpliendo, le está fallando a la gente; es una estructura burocrática donde hay grandes fugas de agua y de dinero y esto hay que resolverlo de una vez por todas", aseveró.

Pedroza Gaitán también lamentó que hay candidatos que se están aprovechando de la necesidad de la gente y están ofreciendo pipas de agua a cambio de que voten por ellos, lo cual dijo "es no tener vergüenza", dado que el agua es un derecho humano que no debería condicionarse a cambio de nada.

Posterior al evento, el candidato recorrió el tianguis que se instala en la colonia Los Silos, donde saludó a los vecinos y comerciantes, a quienes presentó sus propuestas y solicitó su voto para el 6 de junio.

